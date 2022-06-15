از زورگیری که پسر رئیس بانک است تا توقیف آلفارومئو و پورشه

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: ۲۳ ساله است، می‌گوید: «زن جماعت خط قرمزم است، طلا هم که دستش باشد کاری به کارش ندارم، زن ضعیف است، از انصاف خارجه که آدم جیب و موبایل زن را بزنید»

متین متهمی است که در پنجاه و ششمین طرح رعد پلیس پیشگیری نظر اکثر خبرنگاران و عکاس‌ها را به خود جلب کرد، چراکه خال‌کوبی های فانتزی و جالبی داشت، از آن طرح‌های که اراذل و اوباش کمتر به سراغ آن می‌روند.

افسر پرونده اش می‌گوید: «این بچه برای اینکه نشان دهد از چیزی نمی‌ترسد حتی پشت پلک هاش هم خال‌کوبی زده است».

به او می گویم چرا لقب مهدی چسب را بهت داده اند، می‌گوید: «به خاطر اینکه هرچیزی را ببینم و بخواهم مثل چسب می‌چسبم بهش و تا از صاحبش جدایش نکنم بی‌خیال آن نمی‌شوم» متین یک لحظه هم نمی‌تواند ثابت بماند، خودش می‌گوید که بیش فعال است، پوست‌های دور ناخنش را کنده و انگشتانش خون افتاده است، ۳ مورد سابقه زندان دارد، به او می‌گویم خانواده‌ات خبر دارند که پلیس دستگیرت کرده است؟

بلند بلند می‌خندد و می‌گوید: «بابام رئیس بانک هست، وضع مالی خوبی داریم ولی نه بابام نه مامانم هیچ وقت ما را تحویل نمی‌گرفتن، برای اینکه به آنها ثابت کنم منم برای خودم کسی رفتم وارد این کار شدم، بار اولی که به کانون اصلاح و تربیت رفتم بابام به دیدنم آمد و گفت دیگر هیچ کارت به من مربوط نمی‌شود، تو آدم بشو نیستی» باز با صدای بلندتر می‌خندد و می‌گوید: «البته درست می‌گفت من واقعاً آدم بشو نیستم، یعنی از اول من آدم معمولی نبودم، بیش فعالم»

متهمی که پشت سرش ایستاده است می‌گوید: «این شکمش سیر است، گرسنه که باشی زن که سهل است به بچه هم رحم نمی‌کنی» او اولین بار است که دست به موبایل قابل قاپی زده است و از شانس بدش همان تجربه اول در دام پلیس افتاده است، این متهم از دیگر دوستانش شنیده است موبایل قاپی نسبت به سایر سرقت‌ها سود بیشتری دارد.

در میدان صبحگاه پلیس پایتخت، سه خودروی خارجی بیشتر از هر کشفیات دیگری جلب توجه می‌کند، روی یکی از خودروها اسلحه کلت قرار دارد و می‌شود حدس به چه دلیل توقیف شده است؛ دو خودروی دیگر گویا صرفاً به خاطر دور دورهای شبانه توقیف شده اند.

آقایی که محاسن سفیدی هم دارد هنگام بازدید سردار رحیمی از این نمایشگاه به جلو می‌آید و می‌گوید ما از اهالی محله اندرزگو هستیم، این افراد آسایش و آرامش شب را از ما گرفته اند؛ با خودروهایشان هم آلودگی صوتی ایجاد می‌کنند و هم باعث ترافیک می‌شوند.

افسری که مرتبط با توقیف این خودروها است به سردار می‌گوید: «هنگامی که یکی از این خودروها را توقیف کردیم متوجه شدیم راننده شرب خمر کرده است، زمان بازرسی خودرو متوجه شدیم این فرد کلت کمری بدون مجوز هم دارد»

در گوشه دیگر این نمایشگاه خودکارهای طلایی نظر افراد را به خود جلب کرده است؛ خودکارهایی که در ظاهر خودکار هستند اما در واقع چاقوهای خطرناکی هستند که فروشندگان آنها جدا از توزیع در فضای مجازی این خودکارها در بین دانش آموزان به فروش رساندند.

سرهنگ کیومرث حسنوند سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ در مورد جزئیات این کشفیات می‌گوید: «مأموران کلانتری ۱۰۷ فلسطین موفق به کشف ۷۲ عدد خودکار چاقویی شدند که در فضای مجازی به فروش می‌رسید. متهم این پرونده علاوه بر تبلیغ خودکارها در فضای مجازی، آن‌ها را در مدارس نیز توزیع می‌کرد.

چاقوهای مذکور، بسیار برنده و پرخطر هستند که متأسفانه توسط متهم به فروش می‌رسید. هر کدام از این چاقوها به قیمت ۹۹ هزار تومان در یکی از سایت‌های خرید و فروش اجناس به فروش می‌رسید.»

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در پایان بازدید از این نمایشگاه گفت: «در این مرحله از طرح رعد ۷۳۳ سارق، مالخر، گوشی قاپ و اراذل و اوباش دستگیر شدند و ۲۶۹ فقره حکم قضائی به اجرا گذاشته شد. ۳ هزار و ۲۴۵ فقره از اموال مردم به ارزش ۲۲ میلیارد و ۱۹۳ میلیون تومان کشف شد که از جمله آن می‌توان به ۱۶۲ دستگاه موتور و خودرو اشاره کرد.

همچنین ۲۲ نفر از زندانیان فراری در این مرحله از طرح رعد دستگیری شدند و ۴ قبضه سلاح جنگی و ۱۱۷ قبضه سلاح سرد و ۲۷۰ تفنگ جنگی کشف شده است.»

طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت که از زمان فرماندهی سردار رحیمی در تهران بزرگ به اجرا گذاشته شده است، طرحی است که کلانتری‌ها طی ۴۸ ساعت یا زمان مشخصی عملیات‌هایی را برای کشف ویژه سرقت و اموال سرقتی به اجرا می‌گذارند. هدف از اجرای طرح رعد یا طرح‌های این چنینی زمین گیر کردن سارقان، اراذل و اوباش، مالخران و دیگر متهمان است.