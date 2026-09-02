به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی ظهر چهارشنبه در همایش استانی یاوران وقف که با هدف تجلیل از واقفان، مروجان فرهنگ وقف و فعالان موکب امامزادگان استان برگزار شد، با اشاره به آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت (ع)، وقف را یکی از بهترین مصادیق انفاق دانست.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: در آموزه‌های دینی، انفاق و وقف اگرچه در ظاهر کاهنده است، اما در باطن افزاینده بوده و هر آنچه در راه خدا بخشیده شود، نه‌تنها از دارایی انسان نمی‌کاهد، بلکه به فرموده خداوند، برکت آن در مال، فرزند و زندگی واقف جاری می‌شود.

وی با قدردانی از واقفان خیراندیش استان، به پیشینه وقف در کهگیلویه و بویراحمد پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: مردم این استان در زمینه ساخت مساجد، حسینیه‌ها، مدارس، خانه‌های بهداشت و امامزادگان موقوفات ارزشمندی ثبت کرده‌اند.

آیت‌الله حسینی مرحوم طاهری را از واقفان برجسته استان عنوان کرد و گفت: این واقف اقدامات ارزشمندی در مسیر توسعه فرهنگ وقف انجام داده است.

وی افزایش قیمت زمین و بروز اختلاف میان وراث را از جمله موانع پیش روی توسعه وقف دانست و تصریح کرد: اگر انسان بخواهد بهره واقعی از اموال خود ببرد، بهترین راه وقف بخشی از دارایی است؛ چراکه این عمل ارزشمند و برکت آن می‌تواند نسل به نسل منتقل شود.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: چه‌بسا ظهور انسان‌های بزرگ در یک نسل، ثمره کارهای خیر و ماندگار گذشتگان باشد و آثار وقف می‌تواند سال‌ها پس از فوت واقف در جامعه باقی بماند.

وی با اشاره به پاداش دنیوی و اخروی انفاق، خطاب به افرادی که در زمان حیات خود برای وقف اقدام نمی‌کنند، هشدار داد: بر اساس روایات، در روز قیامت گروهی حسرت می‌خورند که ثروتی را با زحمت اندوخته‌اند اما خود در راه خدا انفاق نکرده‌اند و پس از آنان، وارثان نیکوکار با همان مال مسیر خیر و بهشت را طی می‌کنند.

آیت‌الله حسینی در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های موجود در استان برای ترویج فرهنگ وقف، خواستار تلاش بیشتر متولیان این حوزه شد و از زحمات یاوران و همیاران وقف در کهگیلویه و بویراحمد قدردانی کرد.

در پایان این همایش نیز از تعدادی از واقفان، مروجان فرهنگ وقف و فعالان موکب امامزادگان استان در تجمعات مردمی شهر یاسوج و موکب امامزادگان با اهدای لوح و تقدیر تجلیل به عمل آمد.