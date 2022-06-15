توزیع ۲.۵ میلیون تن کالاهای اساسی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر از شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ میزان توزیع گندم در این مدت، بالغ بر دو میلیون و ۹۴ هزار و ۴۰۴ تن است که شامل انواع گندم‌های معمولی و دوروم برای نیاز مصرفی صنف و صنعت و واحدهای نانوایی در ۳۱ استان کشور می‌شود.

در همین بازه زمانی، انواع برنج پاکستانی و هندی نیز برای تنظیم بازار این کالا به میزان ۱۴۵ هزار و ۴۶۲ تن در مراکز مصرف عرضه شده است.

این گزارش اضافه می‌کند، سایر کالاهای اساسی که در همین مدت زمان توزیع شده‌اند، شکر سفید و خام به میزان ۱۷۹ هزار و ۹۴۷ تن و انواع روغن از جمله سویا و آفتابگردان به میزان ۸۶ هزار و ۷۲۷ تن را شامل می‌شود.

گفتنی است، از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۵۰ هزار تن دانه روغنی کلزای خریداری شده نیز توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران برای استحصال و تأمین روغن خوراکی موردنیاز مردم به کارخانجات روغن‌کشی ارسال شده است.