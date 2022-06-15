سیدعلی طباطبایی‌نژاد معاون پخش و اکران حوزه هنری در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح قیمت‌گذاری شناور در زنجیره سینماهای بهمن سبز به صورت آزمایشی خبر داد.

وی تاکید کرد: قیمت‌گذاری شناور بلیط فیلم‌های سینمایی، موضوعی متداول در اغلب زنجیره سینماهای جهان است که در روش‌های سنتی مدیریت فرهنگی و هنری در ایران در نظر گرفته نشده است. ما با شناسایی و تحلیل روش‌های متداول قیمت‌گذاری محصولات فرهنگی در جهان، در تلاشیم تا به نسخه‌ای بومی برای این کار دست یابیم.

مدیر پخش بهمن سبز با اشاره به استفاده از روش‌های نوین مدیریت برای رسیدن به حالت بهینه فروش گفت: قیمت‌گذاری یکی از عوامل هفتگانه تعیین‌کننده در تحلیل‌های سینمای دنیاست که می‌تواند در حجم استقبال مخاطبان از محصول و سود نهایی فروش تاثیرگذار باشد. قیمت هر محصول باید با توجه به ارزش پیشنهادی به مشتریان تعیین شود.

طباطبایی‌نژاد اضافه کرد: نگاه سنتی به قیمت‌گذاری و تعیین نرخ ثابت یا انجام حرکت‌های هیجانی مثل نیم‌بها کردن بلیط همه فیلم‌ها در تمام سینماها، نتیجه‌ای جز ضربه زدن به اقتصاد سینما و فرهنگ کشور در پی نخواهد داشت. این نسخه‌ها روش درستی برای مدیریت بلند مدت نیستند و تنها تاثیر مقطعی و حتی مخرب به ویژه در افتتاحیه اکران فیلم‌ها خواهند داشت.

وی گفت: ما با بررسی روند فروش در حدود ۱۵۰ سالن سینمایی حوزه هنری در طول یک بازه معین بعد از کرونا در تلاشیم به برنامه‌ای جامع برای قیمت‌گذاری سانس‌های سینما برسیم. این طرح به صورت آزمایشی برای فیلم «هناس» در سینماهای بهمن سبز اجرا خواهد شد تا با بازخورد گرفتن از مرحله آزمایشی به نقطه‌ای مطلوب برسد.

مدیر پخش بهمن سبز افزود: روز نمایش، سانس، کیفیت سالن، هفته نمایش فیلم و … عواملی هستند که باید در قیمت‌گذاری شناور سانس‌های سینماها مد نظر قرار بگیرند.

طباطبایی‌نژاد در پایان تاکید کرد: با اجرای فاز صفر این طرح و بهینه شدن طرح قیمت‌گذاری پویا می‌توان به نسخه‌ای جامع برای قیمت‌گذاری آثار در سینماهای سراسر کشور دست یافت که در صورت اجرایی شدن می‌تواند با افزایش استقبال مخاطبان از فیلم‌های سینمایی، چرخ‌های اقتصاد صنعت سینما را بیش از پیش به گردش درآورد.