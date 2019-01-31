رضا سعیدیپور مدیر پردیس سینمایی «آزادی» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال مخاطبان از سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر گفت: خوشبختانه جشنواره امسال با شروع خوبی همراه بوده و هرچند که برای سینماهای مردمی بلیت روزفروش در نظر گرفته نشده بود، اما با تدبیر مسیولان جشنواره این مشکل حل شد و ما در سینما آزادی از شب قبل چهارشنبه۱۰ بهمن ماه سانس فوقالعاده داشتهایم.
وی ادامه داد: اولین سانس فوقالعاده در روز اول جشنواره برای فیلم سینمایی «آشفتهگی» به کارگردانی فریدون جیرانی بود که این فیلم با استقبال خوبی از سوی مخاطبان همراه بود.
سعیدیپور تاکید کرد: امروز پنجشنبه ۱۱ بهمن ماه هم فیلم سینمایی «سرخپوست» به کارگردانی نیما جاویدی با استقبال مخاطبانی که موفق به خرید بلیت از جشنواره نشده بودند همراه بود اما با توجه به اینکه آخرین سانس نمایش فیلم در پردیس ملت ساعت ۲۳ شب است و سالن برای ساعت یک بامداد آماده میشد تصمیم گرفتیم تا سانس فوقالعاده را فردا جمعه ۱۲ بهمن ماه ساعت ۱۳ برگزار کنیم تا مردم دچار مشکل نشوند.
وی تاکید کرد: البته این امکان وجود دارد که فیلم های «جاندار» و «درخونگاه» نیز به سانس فوقالعاده کشیده شود.
مدیر پردیس سینمایی آزادی درباره چگونگی فروش بلیتهای سانس فوقالعاده توضیح داد: مجبور هستیم بلیتهای سفید را برای صندلیهایی که بنابه دلیلی خریدار قبلی به سینما نیامده است و یا کسانی که تمایل به نشستن روی زمین دارند بفروش رسانیم. قیمت بلیتهای سفید همان ۱۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
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