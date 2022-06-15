فناوری‌ نانو کارایی محصولات آرایشی و بهداشتی را افزایش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمدرضا شاهینی، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان از اثربخشی بالای فناوری‌نانو در محصولات آرایشی و بهداشتی خبر داد و گفت: با این فناوری، فضای کاری قابل توجهی برای تولید محصولاتی نظیر کرم‌های ضدآفتاب نانویی در کشور وجود دارد.

وی درباره نقش فناوری‌نانو در صنعت آرایشی و بهداشتی گفت: این صنعت دارای سه بخش مختلف است. مراقبت بهداشتی (Personal Care)، آرایشی و بهداشتی (Cosmeceutical) و بخش آرایشی (Make Up). فناوری‌نانو وارد هر سه بخش شده و در حال حاضر محصولات نانویی در هر سه بخش در بازار وجود دارد.

وی ادامه داد: علاقه‌مندان ورود به این حوزه باید پیش از وارد شدن به صنعت آرایشی و بهداشتی دقیقا مشخص کنند که به کدام بخش قصد ورود دارند. در ایران حوزه آرایشی و بهداشتی (Cosmeceutical) بیشتر مورد توجه بوده و مقالات و محصولات در این بخش بیشتر است.

شاهینی با بیان اینکه استفاده از فناوری‌نانو در این صنعت معمولا برای سه هدف درمانی، بهبود کیفیت محصولات فعلی و جلوگیری از آثار منفی (مانندبلوک کردن پرتو خورشید) انجام می‌شود، گفت: کاربرد فناوری‌نانو در صنعت آرایشی و بهداشتی تنها در کرم‌های ضد آفتاب نیست و به طیف وسیع کاربردهای فناوری‌نانو در این صنعت مرتبط است.

وی در ادامه به تشریح کرم‌های ضدآفتاب نانویی پرداخت و گفت: «در کرم‌های ضدآفتاب از مواد شیمیایی جاذب برای جذب پرتوها استفاده می‌شود و در کنار آن از مواد بازتاب‌دهنده نیز برای بازتابش نور خورشید استفاده شده است؛ نانوذرات معمولا به عنوان بازتاب‌دهنده کیفیت کرم‌ها را بهبود داده‌اند. در این میان نانوذرات تیتانیم و اکسید روی از جمله پرکاربردترین نانوذرات مورد استفاده در کرم‌های ضدآفتاب هستند.

مدیرعامل شرکت از تولید این نانوذرات با همکاری دانشگاه صنعتی شریف خبر داد و گفت: این نانوذرات برای تولید محصولات شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شاهینی از کاربردهای نانولیپوزم، به استفاده از آن در تولید خمیردندان، دئودورانت، ضدچروک و کرم‌های روشن‌کننده اشاره کرد.

وی افزایش نفوذپذیری لیپوزم به پوست را عامل افزایش کارایی محصولات نانویی حاوی لیپیوزم دانست. نانوآمولوسیون‌ها نیز در مرطوب‌کننده‌ها به عنوان عامل آبرسان عمل می‌کنند. از نانوکربن‌ها در تولید لوازم آرایشی نظیر ریمل و خط چشم استفاده می‌شود که سمیت رنگ‌های تجاری‌ مورد استفاده در این محصولات را کم می‌کند.

وی افزود: محصولات این شرکت به کشورهای لبنان، عراق، افغانستان و کویت صادر می‌ شود.