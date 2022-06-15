به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی روز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه «کمیته صیانت از حقوق مردم» افزود: تشکیل کمیته صیانت از حقوق مردم اقدام مبارکی است که با تعامل قوای سه‌گانه فراهم شده است.

وی ادامه داد: ستاد حقوق بشر به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای، هماهنگی، طراحی، پیگیری و نظارت همه امور مردم در داخل و خارج از کشور را برعهده دارد. انقلاب ایران در پی خلاصی مردم از شر یک دیکتاتوری و مبتنی بر نهاده‌های مردمی ایجاد شد که بسیار مهم است که مدعیان حقوق بشر عامدانه از آن عبور می‌کنند.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه گفت: همواره دستگاه‌های اجرایی به دنبال شناسایی حقوق مردم بودند و اکنون قصد داریم در چارچوب کمیته صیانت از حقوق مردم، آسیب‌شناسی و اقدامات لازم برای صیانت از این حقوق را انجام دهیم البته متولی اصلی دستگاه‌های اجرایی هستند.

غریب آبادی اظهار داشت: نهادهای مختلفی برای ارتقای جایگاه حضور حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی و مستقر شده است؛ حدود ۱۴ نهاد مستقیم با مسئله حقوق بشر و حقوق مردم مرتبط است. دفتر بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری، کمیسیون اصل نود، دفتر حفظ حقوق شهروندی در قوه قضائیه، ستاد حقوق بشر و چند نهاد و مؤسسه دیگر از جمله این موارد است.

دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: حقوق بشر فقط محدود به حقوق سیاسی و مدنی نیست بلکه حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را هم شامل می‌شود.

غریب‌آبادی با اشاره به میثاق بین‌المللی حقوق بشر افزود: غربی‌ها عامدانه از حقوق اجتماعی و مدنی عبور می‌کنند زیرا می‌خواهند دیدگاه‌های سیاسی خود را تسری دهند و چون کشورهای مستقل سبک زندگی و فرهنگ مختص خود را دارند، آنها می‌توانند در مقایسه با استانداردهای خود حقوق مردم آنها را مورد نقد قرار دهند و به نحوی به اقدامات سیاسی مرتبط کنند اما از حقوق اقتصادی و اجتماعی عبور می‌کنند.

وی با اشاره به تحریم‌ها که به حقوق اقتصادی مردم آسیب میزند گفت: اکنون حدود ۳۵ کشور تحت تحریم هستند اگر صحبت از حقوق بشر می‌شود حقوق اقتصادی پس چه می‌شود، غربی‌ها نسبت به تنوع فرهنگی کشورها توجهی ندارند و این در حالیست که باید همه ابعاد حقوق بشر مورد توجه ویژه قرار گیرد.