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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۸:۳۲

دبیر ستاد حقوق بشر اعلام کرد؛

تشکیل کمیته صیانت از حقوق مردم

تشکیل کمیته صیانت از حقوق مردم

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: جمهوری اسلامی مدافع حقوق بشر و براساس موازین دینی و مدافع حقوق مردم است و همواره تلاش ایران در جهت دخالت دادن مردم در تعیین حق سرنوشت خود در دنیا بی‌نظیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی روز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه «کمیته صیانت از حقوق مردم» افزود: تشکیل کمیته صیانت از حقوق مردم اقدام مبارکی است که با تعامل قوای سه‌گانه فراهم شده است.

وی ادامه داد: ستاد حقوق بشر به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای، هماهنگی، طراحی، پیگیری و نظارت همه امور مردم در داخل و خارج از کشور را برعهده دارد. انقلاب ایران در پی خلاصی مردم از شر یک دیکتاتوری و مبتنی بر نهاده‌های مردمی ایجاد شد که بسیار مهم است که مدعیان حقوق بشر عامدانه از آن عبور می‌کنند.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه گفت: همواره دستگاه‌های اجرایی به دنبال شناسایی حقوق مردم بودند و اکنون قصد داریم در چارچوب کمیته صیانت از حقوق مردم، آسیب‌شناسی و اقدامات لازم برای صیانت از این حقوق را انجام دهیم البته متولی اصلی دستگاه‌های اجرایی هستند.

غریب آبادی اظهار داشت: نهادهای مختلفی برای ارتقای جایگاه حضور حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی و مستقر شده است؛ حدود ۱۴ نهاد مستقیم با مسئله حقوق بشر و حقوق مردم مرتبط است. دفتر بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری، کمیسیون اصل نود، دفتر حفظ حقوق شهروندی در قوه قضائیه، ستاد حقوق بشر و چند نهاد و مؤسسه دیگر از جمله این موارد است.

دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: حقوق بشر فقط محدود به حقوق سیاسی و مدنی نیست بلکه حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را هم شامل می‌شود.

غریب‌آبادی با اشاره به میثاق بین‌المللی حقوق بشر افزود: غربی‌ها عامدانه از حقوق اجتماعی و مدنی عبور می‌کنند زیرا می‌خواهند دیدگاه‌های سیاسی خود را تسری دهند و چون کشورهای مستقل سبک زندگی و فرهنگ مختص خود را دارند، آنها می‌توانند در مقایسه با استانداردهای خود حقوق مردم آنها را مورد نقد قرار دهند و به نحوی به اقدامات سیاسی مرتبط کنند اما از حقوق اقتصادی و اجتماعی عبور می‌کنند.

وی با اشاره به تحریم‌ها که به حقوق اقتصادی مردم آسیب میزند گفت: اکنون حدود ۳۵ کشور تحت تحریم هستند اگر صحبت از حقوق بشر می‌شود حقوق اقتصادی پس چه می‌شود، غربی‌ها نسبت به تنوع فرهنگی کشورها توجهی ندارند و این در حالیست که باید همه ابعاد حقوق بشر مورد توجه ویژه قرار گیرد.

کد مطلب 5515525

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