به گزارش خبرنگار مهر حسین دارابی در مراسم اکران ویژه فیلم سینمایی «هناس» در قزوین که با حضور همسر شهید داریوش رضایی نژاد و به همت حوزه هنری قزوین در سالن سینما بهمن قزوین برگزار شد اظهار کرد: اکران «هناس» در قزوین اولین اکران شهرستانی فیلم بوده است و با توجه به استقبال چهره‌های فرهنگی این شهر امیدواریم تأثیرات فیلم در آینده هم همین‌قدر مثبت باشد.

کارگردان فیلم «هناس» گفت: تا امروز فیلم مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است و ما این موضوع را به فال نیک می‌گیریم چرا که با این حرکت فرهنگی به دنبال جریان سازی هستیم و همراهی مردم در این موضوع مهمترین داشته ما خواهد بود.

وی ابراز کرد: فیلم‌هایی که وام دار یک موضوع ملی و میهنی هستند و در واقع به دنبال گفتمان سازی هستند و بدیهی است که هدف «هناس» هم همین است.

دارابی گفت: این فیلم جزو تجربه‌های اول ما است و امیدواریم بتوانیم در این راستا حرکت خود را اصلاح و بهتر کنیم.

این هنرمند با اشاره به این موضوع که روایت داستان و همراهی همسر شهید رضایی نژاد در ساخت و روند فیلم کمک بزرگی بوده است عنوان کرد: ما در این فیلم وامدار یک رویداد واقعی بودیم که که همراهی خانم پیرانی در اصلاح و قدرتمند شدن روایت کمک بزرگی به ما بود.

«هناس» برداشتی آزاد از زندگی شهید رضایی نژاد و همسرش است



محمدرضا شفاه تهیه کننده این فیلم نیز در این نشست عنوان کرد: اینکه فیلم‌ها بر اساس ارزش‌های مطرح ما ساخته شوند معطل مافیای قدرت و ثرورت نیستند و در واقع شاید باید گفت که مهمترین گره این آثار تنبلی ما در پرداختن به آنها باشد.

تهیه کننده فیلم سینمایی «هناس» ابراز کرد: فیلم بر اساس واقعیت است با این حال روابتی سینمایی است که قطعاً ۱۰۰ درصد و نعل به نعل بر اساس روابط شهید رضایی نژاد و همسرشان نیست.

وی با بیان اینکه تاریخ دقیق اتفاقات در ابتدا و انتهای فیلم آورده نشده است ادامه داد: زمان آورده نشده چون زمان می‌گوید هرچه می‌بینید بر اساس واقعیت است در حالی که این برداشت آزاد بود، ما به دنبال داستان جذاب برای مخاطب عام و خانواده‌ها بودیم که کشش داستانی نیز در آن در جریان باشد با این حال باید گفت که داستان به شدت به واقعیت وفادار است

شفاه در خاتمه مطرح کرد: ما تلاش کرده‌ایم نشان دهیم که شهید و خانواده شهدا نیز بخشی از جامعه عادی هستند و در جزئیات نیز با بیشتر افراد جامعه شباهت دارند تا به هدف خود نزدیک تر شویم.