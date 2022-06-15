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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۲۱:۱۸

کارگردان «هناس»:

فیلم «هناس» به دنبال گفتمان‌سازی است

فیلم «هناس» به دنبال گفتمان‌سازی است

قزوین- کارگردان فیلم «هناس» گفت: با این فیلم به دنبال جریان سازی هستیم و همراهی مردم در این موضوع مهمترین داشته ما خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر حسین دارابی در مراسم اکران ویژه فیلم سینمایی «هناس» در قزوین که با حضور همسر شهید داریوش رضایی نژاد و به همت حوزه هنری قزوین در سالن سینما بهمن قزوین برگزار شد اظهار کرد: اکران «هناس» در قزوین اولین اکران شهرستانی فیلم بوده است و با توجه به استقبال چهره‌های فرهنگی این شهر امیدواریم تأثیرات فیلم در آینده هم همین‌قدر مثبت باشد.

کارگردان فیلم «هناس» گفت: تا امروز فیلم مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است و ما این موضوع را به فال نیک می‌گیریم چرا که با این حرکت فرهنگی به دنبال جریان سازی هستیم و همراهی مردم در این موضوع مهمترین داشته ما خواهد بود.

وی ابراز کرد: فیلم‌هایی که وام دار یک موضوع ملی و میهنی هستند و در واقع به دنبال گفتمان سازی هستند و بدیهی است که هدف «هناس» هم همین است.

دارابی گفت: این فیلم جزو تجربه‌های اول ما است و امیدواریم بتوانیم در این راستا حرکت خود را اصلاح و بهتر کنیم.

این هنرمند با اشاره به این موضوع که روایت داستان و همراهی همسر شهید رضایی نژاد در ساخت و روند فیلم کمک بزرگی بوده است عنوان کرد: ما در این فیلم وامدار یک رویداد واقعی بودیم که که همراهی خانم پیرانی در اصلاح و قدرتمند شدن روایت کمک بزرگی به ما بود.

«هناس» برداشتی آزاد از زندگی شهید رضایی نژاد و همسرش است

محمدرضا شفاه تهیه کننده این فیلم نیز در این نشست عنوان کرد: اینکه فیلم‌ها بر اساس ارزش‌های مطرح ما ساخته شوند معطل مافیای قدرت و ثرورت نیستند و در واقع شاید باید گفت که مهمترین گره این آثار تنبلی ما در پرداختن به آنها باشد.

تهیه کننده فیلم سینمایی «هناس» ابراز کرد: فیلم بر اساس واقعیت است با این حال روابتی سینمایی است که قطعاً ۱۰۰ درصد و نعل به نعل بر اساس روابط شهید رضایی نژاد و همسرشان نیست.

وی با بیان اینکه تاریخ دقیق اتفاقات در ابتدا و انتهای فیلم آورده نشده است ادامه داد: زمان آورده نشده چون زمان می‌گوید هرچه می‌بینید بر اساس واقعیت است در حالی که این برداشت آزاد بود، ما به دنبال داستان جذاب برای مخاطب عام و خانواده‌ها بودیم که کشش داستانی نیز در آن در جریان باشد با این حال باید گفت که داستان به شدت به واقعیت وفادار است

شفاه در خاتمه مطرح کرد: ما تلاش کرده‌ایم نشان دهیم که شهید و خانواده شهدا نیز بخشی از جامعه عادی هستند و در جزئیات نیز با بیشتر افراد جامعه شباهت دارند تا به هدف خود نزدیک تر شویم.

کد مطلب 5515646

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