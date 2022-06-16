هیچ اختلالی در سامانه مخابراتی بهشت حضرت زهرا (س) وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته اختلالی در سیستم مخابراتی حومه سازمان بهشت حضرت زهرا (س) پیش آمد و در پی این اختلال، شهروندان مشکلاتی برای تماس با واحد آمبولانس‌های سازمان بهشت حضرت زهرا (س) داشتند که بلافاصله اقدامات برای رفع این اختلال آغاز و با پیگیری‌های فنی صورت گرفته، اختلال کوتاه مدت در سامانه مخابراتی سازمان بهشت حضرت زهرا، مرتفع شد.

بنا بر این گزارش، طی ماه‌های گذشته در چند نوبت شاهد اختلال کابل‌های مخابراتی مناطق پیرامونی سازمان بهشت حضرت زهرا (س) بودیم که همین امر اختلالاتی را در سیستم پاسخگویی سازمان هم ایجاد می‌کرد اما در حال حاضر هیچ اختلالی در سامانه مخابراتی سازمان بهشت حضرت زهرا (س) وجود ندارد.

شهروندان و بیمارستان‌ها برای دریافت خدمات آمبولانسی با شماره‌های ۵۵۲۲۹۶۹۰-۴ و ۸۸۹۰۱۲۲۶-۹ تماس می‌گرفتند که این شماره‌ها پس از اختلال ایجاد شده در شب گذشته، برای مدت زمان کوتاه پاسخگو نبودند، اما همکاران ما در سازمان بهشت حضرت زهرا (س) و با هماهنگی با مخابرات منطقه، و از طریق انتقال تماس این مشکل رفع شده است.

در حال حاضر تنها شماره چهار رقمی ۱۵۳۰ امکان پاسخگویی به شهروندان را ندارد و شهروندان می‌توانند با شماره‌های ۵۵۲۲۹۶۹۰-۴ و ۸۸۹۰۱۲۲۶-۹ با بخش‌های مختلف سازمان تماس حاصل کنند.