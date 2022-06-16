به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی ظهر پنجشنبه در بازدید از پروژه قطار سریع السیر اصفهان- قم- تهران اظهار داشت: مسائل فنی این پروژه را طی دو- سه هفته اینده در وزارتخانه تعیین تکلیف خواهیم کرد.‌

وی در خصوص اعتبارات پروژه نیز گفت: درباره موضوعات بانکی با بانک مرکزی مکالماتی داشتیم و تلاش می‌کنیم در سفر رئیس جمهوری به این استان این پروژه را مطرح کنیم.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم در جلسه‌ای با معاون اول رئیس جمهور با دستگاه‌های مختلف دست اندر کار به تصمیم واحدی برسیم و با کمک رئیس جمهور پشتیبانی‌های اساسی از این کار نو و جدید در کشور خواهیم داشت.

پروژه قطار سریع السیر اصفهان- قم- تهران را تا پایان دولت سیزدهم تحویل خواهیم داد

همچنین علیرضا صلواتی مجری طرح‌های زیربنایی وزارت راه و شهرسازی در استان اصفهان نیز با بیان اینکه پروژه قطار سریع السیر از سال ۱۳۸۵ با مشارکت قرارگاه خاتم الانبیا آغاز شد، اظهار داشت: این پروژه از سال ۱۳۹۱ متوقف شد و از ابتدای سال ۱۳۹۷ مجدد با حضور شش شرکت قرارگاه خاتم الانبیا از سر گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه طول کل مسیر پروژه قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان ۴۱۰ کیلومتر و طول مسیر قم- اصفهان ۲۴۵ کیلومتر است، افزود: ایستگاه قم جمکران به ایستگاه میمه و سپس به اصفهان متصل می‌شود.

مجری طرح‌های زیربنایی وزارت راه و شهرسازی در استان اصفهان با بیان اینکه با همکاری و همت چینی‌ها و قرارگاه خاتم الانبیا نقشه طراحی ۱۵۰ کیلومتر از مسیر و زیرسازی پروژه با هزینه ۱.۵ میلیارد یوآن انجام شده است، اظهار داشت: تا پایان امسال زیر سازی مسیر قم- اصفهان انجام خواهد شد.

صلواتی با بیان اینکه ۳۰ درصد پروژه قابلیت بومی سازی دارد، گفت: یک هزار و ۷۲۰ نفر در این پروژه فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه کنسرسیومی از صنایع و بخش خصوصی هزینه بهره برداری را تأمین می‌کنند، ابراز داشت: پیش بینی می‌کنیم پروژه قطار سریع السیر را تا پایان دولت سیزدهم تحویل دهیم.

صلواتی با اشاره به اینکه این پروژه ۳۱۲ معارض ملکی، آب و برق داشته است، افزود: تاکنون ۲۵۴ معارض برطرف شده و کمتر از ۷۰ معارض باقی مانده؛ همچنین ۸۵ درصد مسیر تملک شده و ۱۵ درصد مابقی سمت اصفهان است که هنوز انجام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر وزیر راه و شهرسازی پیش از بازدید از پروژه قطار سریع السیر اصفهان- قم- تهران از از طرح ۹۲۰ واحدی نهضت ملی مسکن شاهین شهر نیز بازدید کرد. این پروژه ۱۲ بلوک دارد که فونداسیون ۱۱ بلوک تاکنون انجام شده و پیشرفت کل پروژه ۳۰ درصد بوده و پروانه‌ها بصورت کامل اخذ شده است.

پروژه ۹۲۰ واحدی نهضت ملی مسکن شاهین شهر عنوان

پروژه قطار سریع السیر با منابع اعتباری شورای عالی اقتصاد قابل بهره برداری است

همچنین مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یک پروژه بسیار مهم در کشور و اصفهان طرح قطار سریع السیر اصفهان- تهران است که تاکنون برای آن زحمت زیادی کشیده شده است.

وی افزود: این کار تا پایان دولت سیزدهم قابل بهره برداری است و بلند مدت نیست.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۱۵۰ کیلومتر پروژه آماده رو سازی است، خاطرنشان کرد: با همین منابع مالی شورای عالی اقتصاد این پروژه قابل بهره برداری است.

وی با بیان اینکه فناوری مهمترین مسئله برای کشور است، افزود: از وزیر محترم می‌خواهیم با توجه ویژه به این امر، پروژه قطار سریع السیر اصفهان- تهران را در پایان همین دولت بهره برداری کنیم.

با بهره برداری از قطار سریع السیر اصفهان - قم - تهران، نخستین و بزرگترین قطار سریع السیر کشور به طول ۴۰۹ کیلومتر (۲۰۰ کیلومتر محدوده اصفهان) و با سرعت ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت، زمان سفر تهران به اصفهان از ۶ ساعت به ۱۰۰ کاهش می‌یابد. بر اساس آمارهای اعلام شده یکی مزیت‌های این پروژه امکان جابجایی حدود ۱۶ میلیون مسافر در سال است.