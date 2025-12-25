به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صلواتی بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه آئین افتتاح نمایشگاه تخصصی فناوری‌های سبز و انرژی پاک و در حضور وزیر امور خارجه با اشاره به ضرورت تکمیل پروژه قطار سریع‌السیر اظهار کرد: قطار سریع‌السیر پروژه‌ای است که اگر وارد کشور شود، تحویل بنیادینی در کل کشور در حوزه‌های مختلف اعم از رفاه شهروندان و مدیریت بحران رخ خواهد داد.

وی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت حمل‌ونقل در کشور عنوان کرد: ۹۸ درصد تردد بین مرکز و شمال کشور از طریق جاده است که منجر به تصادفات می‌شود درحالی که با اجرای این پروژه، حداقل ۳۰ درصد از مسافران به استفاده از قطار سریع‌السیر جذب می‌شوند.

مجری کل طرح‌های زیربنایی استان اصفهان با رد ادعای فروش بلیط‌های قطار سریع‌السیر به قیمت ۱۰ میلیون تومان بیان کرد: قیمت بلیط این قطار ۷۰ درصد هواپیما و چهار برابر اتوبوس خواهد بود که مشابه قیمت سراسر دنیا بوده و طبق نظرسنجی انجام شده پاسخگوی شهروندان است.

وی تصریح کرد: مشکل اصلی کنونی در اجرای این طرح عدم تمدید ال سی و پاسکاری این موضوع بین نهادهای ملی است؛ تمام سرمایه‌گذاری خارجی این طرح معطل این پروژه است و اگر این اتفاق رها شود در تعاملات بین‌المللی اثرگذار خواهد بود.

صلواتی با بیان اینکه تمام بار اجرای پروژه بر دوش دولت نیست، گفت: اکنون نقطه طلایی تعیین تکلیف پروژه است و وزارت خارجه می‌تواند تسریع روندهای موجود را رقم بزند؛ در این صورت قطار سریع‌السیر تا پیش از پایان دولت چهاردهم به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: با بهره‌برداری از این پروژه می‌توان آن را بومی‌سازی کرد و در سایر مسیرها اجرا کرد.