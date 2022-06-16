کشته شدن یک معترض به دست نیروهای امنیتی سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک عربی، کمیته پزشکان سودان از کشته شدن یک معترض سودانی بدست نیروهای امنیتی این کشور خبر داد.

ظهر امروز (۲۶ خرداد) گروه‌های سیاسی در سودان خواستار شرکت در تظاهرات میلیونی علیه حکومت نظامیان در این کشور شدند.

بر اساس این گزارش، کمیته‌های مقاومت علیه کودتا در سودان خواستار مشارکت میلیونی به سمت کاخ ریاست جمهوری شدند و بر ضرورت پایبندی تظاهرات کنندگان به مسالمت آمیز بودن این تظاهرات تاکید کردند و مسیرهای این تظاهرات را هم اعلام کردند.

این در حالی است که اخیراً منابع سودانی از موکول شدن دور دوم گفتگوی ملی این کشور به موعد دیگر خبر داده بودند.

سودان در ماه‌های اخیر به دلیل کودتای نظامیان علیه دولت این کشور، دستخوش تظاهرات و ناآرامی‌های گسترده شده است. معترضان خواهان کناره گیری نظامیان از قدرت و واگذاری آن به غیرنظامیان، برگزاری انتخابات دمکراتیک و حل مشکلات اقتصادی کشور هستند.

سازمان ملل نیز با ابراز نگرانی از افزایش خشونت‌ها در سودان، نسبت به وقوع یک فاجعه انسانی و بروز قحطی در این کشور هشدار داده است.

کمیته مرکزی پزشکان سودان پیش‌تر اعلام کرده بود که از ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱، بیش از ۸۰ نفر در تظاهرات مردمی علیه دولت نظامی و تشکلیل دولت مردمی به ضرب گلوله نظامیان کشته شده‌اند.