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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱:۱۹

پس از سفر یک روزه؛

رئیس جمهور اصفهان را ترک کرد

رئیس جمهور اصفهان را ترک کرد

اصفهان – رئیس جمهور کشورمان پس از سفر یک روزه اصفهان را به مقصد تهران ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه در قالب بیست و پنجمین سفر استانی به اصفهان سفر کرد.

رئیس جمهور در این سفر یک روزه از تالاب گاوخونی و مناطق شرق اصفهان، شرکت هواپیماسازی هسا و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان بازدید کرد.

دیدار با کشاورزان شرق اصفهان، نخبگان، اقشار مختلف مردمی و آیت الله ناصری از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه رئیس جمهور به اصفهان بود.

وی همچنین در ساعات پایانی حضور خود در اصفهان در جلسه شورای اداری حضور یافت ودر آخرین برنامه نیزوی گزارشی اجمالی از سفر یک روزه به خبرنگاران ارائه داد.

کد مطلب 5516336

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