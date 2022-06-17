جشن تولدی که عزا شد/پشت پرده بادکنک های هلیومی

به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از برخی لوازم خاص جشن‌ها و شادی‌ها، بعضاً با خطراتی همراه هستند که شاید ما از آنها بی خبر باشیم. از همین رو، لازم است که به توصیه‌های علمی و ایمنی افراد صاحب نظر در این خصوص توجه کنیم.

هفته گذشته بود که بر اثر حادثه آتش سوزی در یک سفره خانه، ۸ نفر جان خود را از دست دادند. گویا در این دورهمی که به بهانه جشن تولد برپا شده بود، تمامی جان باختگان، از یک خانواده بوده اند.

حمید عسگری پور دادستان عمومی و انقلاب شهریار، در ارتباط با این حادثه گفته بود که یک بادکنک حاوی گاز هلیوم دچار انفجار و اشتعال و در نهایت منجر به انتقال آتش سوزی در سفره خانه شده است.

اما، اینکه چرا باید چنین حوادثی به این شدت رخ دهد که در لحظه‌ای، ۸ نفر از اعضای یک خانواده جان خود را از دست بدهند، جای تأمل دارد.

مجید شجاعی متخصص طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به خطراتی که بادکنک‌های هلیومی و برف‌های شادی ایجاد می‌کنند، گفت: متأسفانه فروشنده‌ها برای پر کردن بادکنک‌ها از گازهای سبک و ارزان قیمت تر استفاده می‌کنند که قابلیت اشتعال و خطر مرگ در پی دارد.

وی با اشاره به اینکه افراد سودجو برای پایین آوردن هزینه‌های تمام شده، بادکنک‌هایی که با گاز هیدروژن و خوراک پزی پر شده، به جای بادکنک هلیومی می‌فروشند، اظهار کرد: این بادکنک‌ها اشتعال زا است و خطر جدی مرگ در پی دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با بیان اینکه در اصل در بادکنک‌هایی که به نام هلیومی عرضه می‌شود، گازی که استفاده شده گازی سبک تر از هوا است اما هلیوم نیست، گفت: این بادکنک‌ها به محض ترکیدن و پخش شدن در هوا، حادثه ساز می‌شوند.

وی خطاب به هموطنان افزود: به بهانه زیباتر شدن فضای جشن، هرگز از بادکنک‌هایی که با گازهای فشرده پر می‌شوند، استفاده نکنید چرا که این بادکنک‌ها به محض قرار گرفتن با عوامل اشتعال زا منفجر شده و حادثه می‌آفرینند. بهتر است از بادکنک‌های ساده استفاده کنید و به ادعای هیچ فردی مبنی بر اینکه بادکنک با گاز هلیوم باد شده و خطری متوجه شما نیست هم اعتماد نکنید.

شجاعی با تاکید بر اینکه برف شادی و انواع افشانه‌ها که در جشن تولد استفاده می‌شوند نیز قابلیت اشتعال بالایی دارند هشدار داد: زمانی که افراد برف شادی را بالای کیک تولد قرار می‌دهند، شمع روشن می‌تواند موجب آتش‌سوزی می‌شود.

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