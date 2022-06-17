شناسایی ۱۵۶ بیمار جدید کرونایی/ یک فوتی داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۷ خردادماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۵۶ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۲۸ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۵۲۳ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، یک بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست داد و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۳۶۱ نفر رسید.

تا کنون ۷ میلیون و ۶۰ هزار و ۹۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

۳۱۳ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۲ میلیون و ۴۹۱ هزار و ۷۲۴ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر، ۱۱۳ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۳۵ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.