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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۴:۵۸

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

شناسایی ۱۵۶ بیمار جدید کرونایی/ یک فوتی داشتیم

شناسایی ۱۵۶ بیمار جدید کرونایی/ یک فوتی داشتیم

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۵۶ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۷ خردادماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۵۶ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۲۸ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۵۲۳ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، یک بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست داد و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۳۶۱ نفر رسید.

تا کنون ۷ میلیون و ۶۰ هزار و ۹۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

۳۱۳ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۲ میلیون و ۴۹۱ هزار و ۷۲۴ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر، ۱۱۳ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۳۵ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

کد مطلب 5516425

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