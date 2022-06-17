به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راه‌های کشور، بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های ترددشمار و گشت‌های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به استثنای محورهای مسدود و ممنوع، مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد در آن‌ها به روال عادی در جریان است.

طی شبانه روز گذشته، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۶۳ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۳.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۲.۷ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب نمایند.