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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۰۰

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛

افزایش ۳.۲ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

افزایش ۳.۲ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۶۳ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۳.۲ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راه‌های کشور، بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های ترددشمار و گشت‌های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به استثنای محورهای مسدود و ممنوع، مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد در آن‌ها به روال عادی در جریان است.

طی شبانه روز گذشته، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۶۳ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۳.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۲.۷ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب نمایند.

ردیف

نام محور

استان

تعداد وسیله نقلیه

۱

آزادراه تهران - کرج

البرز

۱۴۱۷۵۸

۲

آزادراه کرج - قزوین

البرز

۱۳۴۳۷۹

۳

آزادراه کرج - تهران

البرز

۱۳۱۱۱۶

۴

آزادراه قزوین - کرج

البرز

۱۲۲۹۵۳

۵

قرچک - ری

تهران

۸۹۲۶۶

۶

تهران - شهریار

تهران

۷۹۰۱۹

۷

آزادراه تهران - ساوه

تهران

۷۶۱۳۴

۸

شهریار - تهران

تهران

۷۵۳۶۲

۹

تهران - جاجرود

تهران

۷۴۴۷۶

۱۰

آزادراه قم - تهران

تهران

۷۰۶۹۴
کد مطلب 5516441

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