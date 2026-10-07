واریز بسته معیشتی ۲.۵ میلیون تومانی به مستمری‌ بگیران روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد قادرمرزی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت روز روستا و عشایر به تشریح جایگاه جمعیت روستایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، امنیت غذایی، امنیت مرزی و توسعه کشور پرداخت و گفت: ایران به لحاظ جمعیتی رتبه ۱۸ دنیا را دارد و جمعیت روستایی ۲۶ درصد جمعیت ایران است. از جمعیت ۸۵ میلیونی سال ۱۳۹۵، ۲۰ میلیون و ۷۳۵ هزار نفر در روستاها زندگی می‌کنند.

قادرمرزی درباره علت ثبت روز روستا در تقویم گفت: ۲۰ میلیون و ۷۳۵ هزار نفر جمعیت روستایی ایران را اگر با جمعیت کل کشورهای دنیا مقایسه کنیم، این تعداد جمعیت در رتبه ۵۸ قرار می‌گیرد. جمعیت روستایی ایران ۲ برابر کل جمعیت کشورهایی مانند بلژیک، کوبا، یونان، اردن، پرتغال، سوئد، آذربایجان، امارات و اتریش است. همچنین جمعیت روستایی ایران به‌تنهایی بیش از پنج برابر جمعیت کویت و گرجستان، بیش از هفت برابر قطر و بیش از ۱۲.۵ برابر جمعیت بحرین است. این تعداد جمعیت به‌تنهایی می‌طلبد که همه ساختار حکومت در کشور، تمام توان خود را به لحاظ بُعد حقوق بشری و حقوق انسانی این جمعیت، در راستای خدمت‌رسانی به آنها به کار ببرد.

قادرمرزی با اشاره به دومین اهمیت روستاها، یعنی امنیت غذایی، گفت: همه انسان‌ها مصرف‌کننده بخش کشاورزی هستند. به لحاظ اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی بخش عمده تولیدات روستایی و عشایری، مواد مورد نیاز صنایع را تشکیل می‌دهند و از همین روی، تولیدات روستایی کمک بسیار زیادی به اقتصاد کشور می‌کند.

۶۲ هزار و ۲۸۵ آبادی دارای سکنه است

قادرمرزی در ادامه به نقش محصولات کشاورزی در ارزآوری کشور اشاره و اظهار کرد: در شرایطی که بحران بیکاری در کشور وجود دارد و در کشورهای جهان سوم به عنوان یک مسئله اصلی، برای دولت‌هاست، ظرفیت اشتغال‌زایی در بخش‌های کشاورزی و صنعت قطعاً تاکنون در اقتصاد کشور مؤثر بوده است. همچنین جاذبه‌های گردشگری، نقش روستا در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست قابل اهمیت است. طبق آخرین سرشماری ایران، ۶۲ هزار و ۲۸۵ آبادی دارای سکنه است.

جمعیت حدود ۲۳ هزار آبادی کمتر از ۲۰ خانوار یا ۱۰۰ نفر جمعیت است

وی با اشاره به تحولات پس از انقلاب اسلامی گفت: بعد از انقلاب در سال ۱۳۸۹ و بر اساس آخرین قانون تقسیمات کشوری، قانونگذار گفته که ما روستا را سکونتگاهی می‌دانیم که ۲۰ خانوار یا ۱۰۰ نفر سکنه دائمی داشته باشد. بر اساس این قانون، اکنون از ۶۲ هزار و ۲۸۵ آبادی ایران، فقط ۳۹ هزار و ۴۳۵ مورد آن را روستا می‌دانیم و حدود ۲۳ هزار آبادی، روستا نیستند؛ یعنی سکونت‌های کمتر از ۲۰ خانوار یا ۱۰۰ نفر جمعیت است. اینها غیر از خدمات آموزشی و اولیه مثل برق، متأسفانه از خدمات ثانویه برخوردار نیستند، هرچند در خدمات رسانی به این آبادیها قدردان زحمات دولتها هستیم اما به لحاظ اقتصادی عمدتا مقرون به صرفه نیستند.

وی در ادامه با اشاره به موقعیت جغرافیایی و مرزهای ایران اظهار کرد: ایران بعد از چین و روسیه، سومین کشور دنیا به لحاظ دارا بودن بیشترین تعداد مرزهای مشترک است. ما با ۱۵ کشور دنیا مرز مشترک داریم. در تمام این ۱۵ مرز مشترک در طول هزاران سال روستاییان حافظان پهنه سرزمین بوده اند. هر جایی که تراکم تعداد روستا و آبادی بالاست به همان نسبت ضریب امنیت در آن مرزها بالاتر است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ادامه داد: از سال ۱۳۵۸ شاهد رشد بی‌نظیری در حوزه توسعه فضاهای آموزشی در روستاها، احداث راه‌ها، تأمین برق و گاز و انرژی، دسترسی به مخابرات و اینترنت و حتی مدارس متوسطه اول و دوم رخ داده است. بخش عمده‌ای از خدمات و امکانات در شهرها، امروزه در روستاها نیز به مردم عرضه می‌شود. بسیاری از خدمات مورد نیاز، امروز در روستاهای ایران وجود دارد یا دسترسی به آن در روستاهای پیرامون به صورت مرکز یا پیرامون وجود دارد.

۴۰ درصد روستاییان عضو صندوق بیمه روستاییان و عشایرند

وی افزود: در این میان یک خدمت برای مردم مفقوده بود؛ آینده شاغل بخش روستایی مطمئن نبود. در همین راستا و بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، در سال ۱۳۸۳ تصویب‌نامه هیئت وزیران برای تأسیس صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر ابلاغ و از خرداد سال ۱۳۸۴، خدمت بنیادی و اساسی برای توسعه، با بنیان گذاشتن صندوق بیمه روستاییان و عشایر آغاز شد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به عنوان صندوق بیمه پایه اجتماعی، با اولویت و هدف قرار دادن سه خدمت اصلی، شامل سالمندی و بازنشستگی روستاییان و عشایر، فوت سرپرست خانوار و از کارافتادگی شاغل اصلی یا بیمه‌شده اصلی، خدمات اجتماعی‌ خود را برای روستاییان آغاز کرد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در ادامه با اشاره به میزان عضویت جامعه هدف در این صندوق اظهار کرد: از خرداد ۱۳۸۴ تا شهریورماه سال ۱۴۰۳، حدود ۲۹ درصد از جامعه هدف عضو این صندوق شدند. این رقم معادل میانگین سالیانه ۱.۴۵ درصد جامعه هدف، طی دوره ۱۹ ساله است که برای تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی خود در دوران پیری و کهولت و سالخوردگی اقدام کردند.

قادرمرزی در ادامه با اشاره به افزایش پوشش جامعه هدف صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در دولت چهاردهم اظهار کرد: میانگین رشد تحت پوشش قرار دادن جامعه روستایی و عشایر ۶ درصد بود و در دوره دو ساله دولت پزشکیان ۱۲ درصد به پوشش جامعه هدف اضافه شد و امروز ۴۰.۶ درصد جامعه هدف، یعنی کشاورزان، روستاییان و عشایر، عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایرند.

پوشش بیمه‌ای رایگان زنان روستایی دارای ۳ فرزند

وی با اشاره به ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: برای اجرای این ماده قانونی، مادران دارای سه فرزند روستایی غیرشاغل که ساکن روستاها هستند و سه فرزند و بیشتر دارند، تا امروز ۳۷۵ هزار نفر برای سومین سال پیاپی با پرداخت ۱۰۰ درصد توسط دولت و به صورت ۱۰۰ درصد رایگان در این صندوق بیمه شدند. این صندوق که نقش حمایتی برای بخشی از جامعه هدف را ایفا می‌کند، تا امروز ۷۱ هزار و ۲۰۰ نفر از زنان تحت پوشش سازمان بهزیستی که سرپرست خانوار بوده و ساکن روستاها و شهرها هستند، به صورت پرداخت صددرصد توسط دولت و صددرصد رایگان در این صندوق بیمه شدند.

قادرمرزی تصریح کرد: امروز با همکاری سازمان بهزیستی، همه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی که ساکن روستاهای کشور هستند، به صورت رایگان بیمه شدند؛ همه زنان سرپرست خانوار سازمان بهزیستی که ساکن شهرهای کوچک و زیر ۲۰ هزار نفر نیز به صورت ۱۰۰ درصد پرداخت توسط دولت در این صندوق بیمه شدند. همچنین حدود ۵۶ هزار نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در این صندوق به صورت رایگان بیمه شدند.

آغاز ارائه تسهیلات با کارمزد ۴ درصد به مستمری‌بگیران

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: مقایسه میانگین پرداختی مستمری‌ها در یک دوره دو ساله، یعنی بازه شهریور ۱۴۰۳ با شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که ۸۴ درصد میانگین مستمری‌های افزایش پیدا کرده است. در طول دوره دو ساله، تعداد مستمری‌بگیران این صندوق از ۲۰۹ هزار نفر به ۲۵۰ هزار نفر افزایش یافته است. همچنین به مستمری‌بگیران این صندوق، ۱۰ هزار میلیارد ریال با کارمزد ۴ درصد یا به صورت قرض‌الحسنه، بدون مراجعه شخص، توسط بانک‌های عامل تسهیلات پرداخت شده است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر همچنین اعلام کرد که مستمری‌بگیرانی که تا امروز تسهیلات دریافت نکردند از امروز تسهیلات جدیدی برای آنها اعمال خواهیم کرد.

وی ادامه داد: سال گذشته در جنگ رمضان، یک بسته کمک معیشتی را برای همه مستمری‌بگیران پرداخت کردیم. امروز هم به مناسبت روز روستا و عشایر، یک بسته حمایتی کمک معیشتی برای ۲۵۰ هزار مستمری‌بگیر تا دقایقی دیگر به مبلغ ۲۵ میلیون ریال پرداخت خواهد شد.

وی گفت: در سال ۱۴۰۴، حدود سه ماه درگیر جنگ بودیم. بخشی از بانک‌ها تعطیل و اینترنت قطع بود. علیرغم این شرایط، کارگزاران به مردم مراجعه و سامانه‌های صندوق، علیرغم قطع اینترنت، به صورت آفلاین در این صندوق در خدمت جامعه هدف بودند.

قادرمرزی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از خدمات‌ را به بخش خصوصی واگذار کردیم و امروز ۱۵۵۵ کارگزار بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در همه شهرستان‌های کشور داریم که رابط ما به عنوان بخشی از دولت با جامعه هدف هستند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در بخش دیگری از این نشست تصریح کرد: اول مهرماه سال ۱۴۰۳ صندوق را با ۱۵۰ همت دارایی تحویل گرفتیم. امروز ارزش واقعی دارایی‌های روستاییان به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

قادرمرزی در ادامه سخنان خود با اشاره به عملکرد اقتصادی صندوق و ضرورت صیانت از منابع و دارایی‌های روستاییان معتقدیم که شفافیت، سلامت می‌آورد و بنیاد سلامت اقتصادی، شفافیت در مدیریت اقتصادی است. روزی که این صندوق را تحویل گرفتیم، دارایی‌های روستاییان در حدود ۱۲۵ سهم و بخش عمده آن پراکنده شده بود؛ یعنی سهام زیر یک درصد و این یعنی عدم شفافیت. سهام یک درصد در سامانه‌های بورس نشان داده نمی‌شود و با یک استراتژی خاص، سهام بالای یک درصدی که بازدهی بیشتری برای صندوق کنند را تقویت کنیم ۱۲۵ سهم را به ۷۸ سهم تبدیل کردیم.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ادامه داد: امروز ۱۴۵ سهم به ۹۲ سهم رسیده است. استراتژی ما در مدیریت دارایی‌ها این است که سهام این صندوق به سهام بالای یک درصد منتقل خواهد شد و حداکثر تا یک ماه آینده، هیچ سهمی در این صندوق، زیر یک درصد در پورتفوی ما ماندگار نخواهد بود. همه سهام باید به سهام بالای یک درصد برسند که جامعه هدف، دارایی‌اش را رصد کند و ناظران مجوزدار و منصف و بتوانند این کار را انجام دهند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در ادامه با اشاره به ابلاغ ضوابط سرمایه‌گذاری در سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی هییت وزیران در سال گذشته اظهار کرد: این تصویب‌نامه هیئت وزیران، چهار سال فرصت داده بود که صندوق‌های بازنشستگی دارایی‌های خود را منطبق با ضوابط سرمایه‌گذاری مصوب هیئت وزیران کنند. امروز به نمایندگی از همکاران در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان اعلام می‌کنم که در کمتر از شش ماه بعد از اعلام این تصویب نامه، صددرصد دارایی‌ها را منطبق با تصویب‌نامه هیئت وزیران کردیم.

تدوین نقشه راه سرمایه‌گذاری صندوق

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در ادامه از تدوین نقشه راه سرمایه‌گذاری صندوق خبر داد و گفت: سه داشبورد برای نظارت شفاف و روشن، در اختیار همه افرادی که می‌خواهند ما را رصد کنند، در وب‌سایت صندوق گذاشتیم که مدیریت صندوق دقیق، سریع و پاسخگو باشد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ادامه داد: برای صیانت از دارایی‌های روستاییان، کمیته‌های تخصصی برای اولین بار تاسیس کردیم که به صورت منظم جلساتش تشکیل شده است.

درج مطالبات صندوق روستاییان از دولت در بودجه

قادرمرزی در ادامه با اشاره به مطالبات صندوق از دولت، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۲ سهم دو سوم دولت، به صورت کامل پرداخت نشده و هیچ‌گاه نیز از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ اقدام جدی و قانونی برای وصول این مطالبات انجام نشده بود. با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شخص مقام عالی وزارت، در بودجه سال ۱۴۰۴ برای نخستین بار در طول تاریخ تأسیس این صندوق، ۱۵ همت از مطالبات صندوق را درج کردیم. سال گذشته قرار بود ۱۰ همت اوراق داده شود که با جنگ مواجه شدیم و اولویت با وزارت بهداشت و نیروهای خاص نظامی و انتظامی و بودجه نیروهای مسلح شد که ما نیز با کمال میل پذیرفتیم؛ چراکه در شرایط دفاع از کشور، بالاخره اولویت با جاهایی بود که در خط مقدم دفاع از کشور بودند. با این حال، مطالبات ما در صندوق این ۱۵ همت گنجانده شد.

قادرمرزی با اشاره به حسابرسی مطالبات صندوق از دولت گفت: از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۳ حسابرسی مطالبات انجام نشده بود؛ به طوریکه تا سال ۱۳۹۳، ۶.۵ همت مطالبات‌مان حسابرسی شد و همچنین در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز ۱۰ همت از این مطالبات آمد که سازمان برنامه و بودجه با اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت ستاره خلیج فارس، در مراحل نهایی پرداخت است.

امکان افزودن سوابق سربازی به سوابق بیمه‌ای صندوق روستاییان

وی در ادامه با اشاره به عملکرد صندوق برای اجرای قانون برنامه هفتم گفت: در حوزه عمل به قانون برنامه هفتم، ما سه حکم داشتیم؛‌ یک بند در مورد اعمال سنوات خدمت سربازی بود که در مرداد ۱۴۰۴ عملیاتی شد و همه آقایان بیمه‌شده که دوره خدمت سربازی‌شان را گذرانده‌اند، می‌توانند سنوات خدمت خود را به سوابق بیمه‌ای اضافه کنند. همچنین اصلاح نظام بنگاه‌داری موضوع دیگری بود. ما سه شرکت داشتیم که دو سوم شرکت‌هایمان را تعیین تکلیف کردیم. امروز فقط ۳۷ درصد سهام مازاد فولاد خراسان باقی مانده که تا پایان سال، حداکثر تعیین تکلیف خواهیم کرد.

قادرمرزی همچنین درباره سومین حکم قانون برنامه هفتم نیز گفت: حکم سوم قانون برنامه هفتم، بحث متناسب‌سازی بود که تلاش‌های زیادی را تا این مرحله، با کمک نمایندگان مجلس داشتیم. ماده ۲۸ قانون به صورت شفاف اعلام داشته که متناسب‌سازی، متناسب با اعتبارات دریافتی انجام شود. تا این لحظه سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبار لازم برای متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان صندوق را به ما ابلاغ نکرده است. به محض ابلاغ و اختصاص سهم متناسب‌سازی، نسبت به اعمال آن در فیش مستمری مستمری‌بگیران اقدام خواهیم کرد.

قادرمرزی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی در خصوص برخی حواشی مطرح شده نسبت به خود در فضای مجازی، ضمن انتقاد از وضعیت فضای مجازی در کشور، اظهار کرد: واقعاً فضای مجازی در ایران چرا این‌قدر رهاست؟ چرا هر کسی که می‌تواند با لمس انگشت خود روی گوشی، می‌تواند تبدیل به تروریست شخصیتی شود؟ در کجای دنیا ابهام را جرم تلقی می‌کنند؟ یک شخصی که هیچ‌کاره است، به وزیر مملکت ۷۲ ساعت فرصت می‌دهد که بنده را عزل کند. اما شرع و قانون اجازه این را نمی‌دهد. متأسفانه فضای مجازی در ایران رهاست. کجای دنیا شک و ابهام را تبدیل به یک سند می‌کند و درباره شخصیت افراد و مدیران قضاوت می‌کند؟

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ادامه داد: بسیاری از افراد توانمند، به خاطر همین فضای مجازی کشور، امروز از عرصه خدمت به دولت فاصله می‌گیرند و در بخش خصوصی کار می‌کنند.

قادرمرزی درباره حقوق ارکان صندوق نیز گفت: حقوق ارکان، اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و هیئت نظارت، از سال ۱۴۰۱ توسط هیئت امنا پرداخت می‌شود. از سالی که این صندوق ایجاد شده، سالی سه بار پاداش‌های هیئت امنا به دست‌اندرکاران بودجه اختصاص داده شده است و آن‌هایی که موفقیتی داشتند، پاداش پایان سال و...، بلااستثنا در همه صندوق‌های بازنشستگی، حداقل از سال ۱۳۸۴ این موضوع بوده است. ما بابت حقوق اعضا اینجا پرداختی نداریم، مگر اینکه مجوز هیئت امنا باشد.

توضیحاتی در خصوص «ابهامات ۴۰۰ میلیاردی» در شرکت فولاد خراسان

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در ادامه با اشاره به موضوع مطرح‌شده درباره وجود «ابهام ۴۰۰ میلیاردی» در شرکت فولاد خراسان، اظهار کرد: ۵۶.۵ درصد شرکت فولاد خراسان متعلق به صندوق است. این شرکت دارای ۸ شرکت زیر مجموعه است که یکی از آنها شرکت فولاد شمس است.

وی گفت: سال ۱۴۰۳ این شرکت تعدادی خرید داشته است که یک نفر نسبت به این خریدها ادعای ابهام کرده است. اولاً؛ آن شرکت خودش پنج نفر هیئت‌مدیره و مدیرعامل و شخصیت حقوقی دارد. ۳۵ درصد آن شرکت متعلق به شرکت تجلی، زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. آن شرکت هم پنج عضو هیئت‌مدیره و مدیر مستقل و بازرس دارد و نهادهای نظارتی بر آن نظارت دارد. کدام ابهام؟ هر ابهامی باشد می‌شود رسانه‌ای کرد؟ افرادی که مدعی هستند، مستندات را به دادگاه صالحه بدهند و بررسی کنند. اگر حکم قطعی در مورد هر کسی صادر شد، منتشر کنند؛ اما اینکه افرادی می‌آیند به رئیس‌جمهور تا وزراء، ابهام و تهمت می‌زنند.