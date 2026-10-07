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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

دانشگاه علامه طباطبائی پژوهشگر پسادکتری می‌پذیرد

دانشگاه علامه طباطبائی پژوهشگر پسادکتری می‌پذیرد

معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی از پذیرش پژوهشگر پسادکتری برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علامه طباطبائی، معاونت پژوهشی این دانشگاه در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از میان دانش‌آموختگان مقطع دکتری داخل و خارج از کشور، در تمامی رشته‌ها و گرایش‌های علوم انسانی مصوب دانشگاه علامه طباطبائی، پژوهشگر پسادکتری می‌پذیرد.

بر اساس این گزارش، متقاضیان می‌توانند برای اطلاع از شیوه‌نامه مصوب دانشگاه، ارسال مدارک و دریافت فرم ثبت‌نام، اینجا کلیک کنند.

همچنین متقاضیان می‌توانند برای طرح پرسش‌ها و دریافت اطلاعات بیشتر، با دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه علامه طباطبائی از طریق شماره‌های ۰۲۱-۴۴۷۳۷۵۶۳ و ۰۲۱-۴۸۳۹۲۱۴۷ تماس بگیرند.

کد مطلب 6970759
زهرا سیفی

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