به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علامه طباطبائی، معاونت پژوهشی این دانشگاه در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از میان دانش‌آموختگان مقطع دکتری داخل و خارج از کشور، در تمامی رشته‌ها و گرایش‌های علوم انسانی مصوب دانشگاه علامه طباطبائی، پژوهشگر پسادکتری می‌پذیرد.

بر اساس این گزارش، متقاضیان می‌توانند برای اطلاع از شیوه‌نامه مصوب دانشگاه، ارسال مدارک و دریافت فرم ثبت‌نام، اینجا کلیک کنند.

همچنین متقاضیان می‌توانند برای طرح پرسش‌ها و دریافت اطلاعات بیشتر، با دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه علامه طباطبائی از طریق شماره‌های ۰۲۱-۴۴۷۳۷۵۶۳ و ۰۲۱-۴۸۳۹۲۱۴۷ تماس بگیرند.