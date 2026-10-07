به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر چهارشنبه در نشست ستاد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان سنندج که با حضور مدیران کل سیاسی و انتخابات و فناوری اطلاعات استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: بررسی مستمر روند آماده‌سازی انتخابات، شناسایی نقاط ضعف و انتقال به‌موقع مشکلات به ستاد انتخابات استان از مهم‌ترین وظایف ستاد شهرستان است.

وی افزود: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از فرآیندهایی است که آمادگی برای برگزاری آن باید از مدت‌ها قبل آغاز شود و نمی‌توان رفع مشکلات و هماهنگی‌های مورد نیاز را به روزهای پایانی موکول کرد.

آموزش پیش‌نیاز انتخابات الکترونیکی

فرماندار سنندج با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به شکل تمام‌الکترونیکی، بیان کرد: آموزش عوامل اجرایی و آشنایی آنان با فرآیند رأی‌گیری الکترونیکی باید از هم‌اکنون مورد توجه قرار گیرد.

سجادی ادامه داد: در کنار آموزش عوامل اجرایی، اطلاع‌رسانی مناسب برای مردم نیز اهمیت دارد تا رأی‌دهندگان با شیوه استفاده از تجهیزات و فرآیند رأی‌گیری الکترونیکی آشنا باشند.

وی خاطرنشان کرد: هر میزان آگاهی عوامل اجرایی و مردم نسبت به فرآیند انتخابات بیشتر باشد، روند برگزاری انتخابات نیز با نظم و آمادگی بیشتری دنبال خواهد شد.

فرماندار سنندج بر ضرورت بررسی روزانه و مستمر فرآیندهای انتخاباتی در ستاد شهرستان و بخشداری‌ها تأکید کرد و گفت: مشکلات و نواقص احتمالی باید پیش از رسیدن به موعد برگزاری انتخابات شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

وی افزود: موضوعاتی که نیازمند تصمیم‌گیری یا هماهنگی در سطح استان هستند نیز باید بدون تأخیر به ستاد انتخابات استان منتقل شوند تا فرصت کافی برای رفع آنها وجود داشته باشد.

سجادی با اشاره به بررسی وضعیت شعب اخذ رأی، تصریح کرد: جانمایی و چینش صندوق‌ها و همچنین زیرساخت‌های شعب باید دوباره مورد ارزیابی قرار گیرد و مواردی که نیاز به اصلاح یا تقویت دارند، پیش از برگزاری انتخابات تعیین تکلیف شوند.

همکاری دستگاه‌ها با ستاد انتخابات

فرماندار سنندج همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی با ستاد انتخابات شهرستان تأکید کرد و گفت: برگزاری انتخابات یک فرآیند بین‌بخشی است و دستگاه‌های مختلف باید در چارچوب قانون و وظایف تعیین‌شده، همکاری لازم را با ستاد انتخابات داشته باشند.

سجادی ادامه داد: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی در تأمین نیازهای مرتبط با برگزاری انتخابات و اجرای مأموریت‌های محوله همکاری لازم را داشته باشند و در صورت وجود مشکل، موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن مطرح و پیگیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش رسانه‌ها و صداوسیما در فرآیند اطلاع‌رسانی انتخابات، اظهار کرد: رسانه‌ها می‌توانند با ارائه اطلاعات دقیق و به‌موقع، مردم را با فرآیند برگزاری انتخابات و شیوه رأی‌گیری الکترونیکی آشنا کنند.

فرماندار سنندج افزود: اطلاع‌رسانی درباره اهمیت شوراهای اسلامی شهر و روستا و جایگاه این نهاد در مدیریت شهری و روستایی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا مردم با شناخت بیشتری در فرآیند انتخابات حضور پیدا کنند.

آمادگی سنندج برای برگزاری انتخابات

سجادی با اشاره به برنامه‌ریزی ستاد انتخابات کشور و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در نیمه نخست آبان‌ماه، گفت: شهرستان سنندج آمادگی دارد مطابق زمان‌بندی و تصمیم ستاد انتخابات کشور، مراحل اجرایی انتخابات را دنبال کند.

وی تأکید کرد: هدف از برگزاری جلسات ستاد انتخابات شهرستان، صرفاً ارائه گزارش نیست، بلکه باید مسائل و نیازهای واقعی شناسایی و برای رفع آنها راهکار عملیاتی تعیین شود.

فرماندار سنندج خاطرنشان کرد: فرآیند انتخابات باید از هم‌اکنون تا زمان برگزاری به شکل مستمر رصد شود و هیچ موضوعی که می‌تواند بر روند اجرای انتخابات تأثیر بگذارد، نباید بدون پیگیری باقی بماند.

سجادی با اشاره به ارتباط مستقیم انتخابات شوراها با مدیریت امور شهرها و روستاها گفت: شوراهای اسلامی در تصمیم‌گیری و مدیریت محلی نقش دارند و به همین دلیل، فراهم کردن زمینه مشارکت آگاهانه مردم در این انتخابات اهمیت دارد.

وی افزود: برگزاری منسجم انتخابات نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ شامل آموزش عوامل، تقویت زیرساخت‌ها، بررسی شعب، اطلاع‌رسانی عمومی و همکاری دستگاه‌های اجرایی است که باید تا زمان برگزاری انتخابات به‌صورت مستمر دنبال شود.