به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خان‌محمدی، ظهر چهارشنبه، در مراسم افتتاح آموزشگاه خیری بانو منصوری با تجلیل از نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی اظهار کرد: در این مدرسه تنها به دنبال آموزش علم نیستیم، بلکه پرورش تقوا و اخلاق نیز مورد توجه قرار دارد.

وی افزود: دانش‌آموزان باید با احترام به والدین و معلمان و برخورداری از امید پایدار، در برابر تلاش‌هایی که برای ایجاد ناامیدی و آسیب به انسجام اجتماعی انجام می‌شود، ایستادگی کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به فضای مجازی و برخی شایعات گفت: با وجود همه چالش‌ها، شاهد پایداری و حرکت رو به جلو هستیم و باید مراقب غفلت و جهل باشیم؛ چراکه جهل می‌تواند ذهن روشن دانش‌آموزان را هدف قرار دهد.

خان‌محمدی با اشاره به پروژه‌های عمرانی آموزش و پرورش ادامه داد: از میان بیش از ۲۳۰۰ پروژه ملی در حال اجرا و افتتاح، حدود ۶۰ درصد پروژه‌ها در مناطق روستایی و ۷۰ درصد از نظر زیربنا در مناطق محروم قرار دارند.

وی مناطق روستایی را از ارکان تولید و اقتصاد پایدار کشور دانست و گفت: توجه به این مناطق بخشی از راهبرد آموزش و پرورش برای تحقق توسعه و کاهش وابستگی است.

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین با قدردانی از خانواده منصوری اظهار کرد: تلاش این خانواده برای احداث مدرسه و تأمین امکانات آموزشی، نمونه‌ای از ایثار ماندگار و صدقه جاریه است.

خان‌محمدی در پایان با تأکید بر نقش نخبگان و دانش‌آموزان توانمند خاطرنشان کرد: نخبگان و دانش‌آموزان با برخورداری از توان علمی و ایمان قلبی می‌توانند به قله‌های پیشرفت دست یابند و آینده کشور را با اقتدار مدیریت کنند.