  1. استانها
  2. تهران
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

خان‌محمدی: با تکیه بر اخلاق و علم به قله‌های پیشرفت خواهیم رسید

خان‌محمدی: با تکیه بر اخلاق و علم به قله‌های پیشرفت خواهیم رسید

ری- معاون وزیر آموزش و پرورش، گفت: با تربیت دانش‌آموزانی برخوردار از علم، تقوا و اخلاق و با تکیه بر امید و ایمان می‌توان به قله‌های پیشرفت دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خان‌محمدی، ظهر چهارشنبه، در مراسم افتتاح آموزشگاه خیری بانو منصوری با تجلیل از نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی اظهار کرد: در این مدرسه تنها به دنبال آموزش علم نیستیم، بلکه پرورش تقوا و اخلاق نیز مورد توجه قرار دارد.

وی افزود: دانش‌آموزان باید با احترام به والدین و معلمان و برخورداری از امید پایدار، در برابر تلاش‌هایی که برای ایجاد ناامیدی و آسیب به انسجام اجتماعی انجام می‌شود، ایستادگی کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به فضای مجازی و برخی شایعات گفت: با وجود همه چالش‌ها، شاهد پایداری و حرکت رو به جلو هستیم و باید مراقب غفلت و جهل باشیم؛ چراکه جهل می‌تواند ذهن روشن دانش‌آموزان را هدف قرار دهد.

خان‌محمدی با اشاره به پروژه‌های عمرانی آموزش و پرورش ادامه داد: از میان بیش از ۲۳۰۰ پروژه ملی در حال اجرا و افتتاح، حدود ۶۰ درصد پروژه‌ها در مناطق روستایی و ۷۰ درصد از نظر زیربنا در مناطق محروم قرار دارند.

وی مناطق روستایی را از ارکان تولید و اقتصاد پایدار کشور دانست و گفت: توجه به این مناطق بخشی از راهبرد آموزش و پرورش برای تحقق توسعه و کاهش وابستگی است.

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین با قدردانی از خانواده منصوری اظهار کرد: تلاش این خانواده برای احداث مدرسه و تأمین امکانات آموزشی، نمونه‌ای از ایثار ماندگار و صدقه جاریه است.

خان‌محمدی در پایان با تأکید بر نقش نخبگان و دانش‌آموزان توانمند خاطرنشان کرد: نخبگان و دانش‌آموزان با برخورداری از توان علمی و ایمان قلبی می‌توانند به قله‌های پیشرفت دست یابند و آینده کشور را با اقتدار مدیریت کنند.

کد مطلب 6970781

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها