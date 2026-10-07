به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کره شمالی از فروش تسلیحات و حمایت نظامی آمریکا از تایوان انتقاد کرد و آن را عاملی برای افزایش تنش‌ها در تنگه تایوان دانست.

خبرگزاری رسمی کره شمالی، «کی‌سی‌ان‌ای»، در گزارشی به نقل از کیم میونگ چول، تحلیلگر امور بین‌الملل ورود جنگنده‌های اف-۱۶وی بلاک ۷۰ ساخت آمریکا به تایوان را نمونه دیگری از دخالت واشنگتن در منطقه دانست.

این تحلیلگر آمریکا را به حمایت از جدایی‌طلبان تایوان و به چالش کشیدن اصل «چین واحد» متهم کرد و گفت: مسئله تایوان یک امر داخلی چین است؛ بنابراین نحوه حل آن کاملاً به مردم چین مربوط می‌شود و هیچ نیروی خارجی حق دخالت در آن را ندارد.

کره شمالی همچنین هشدار داد آمریکا باید بررسی کند که آیا برای رویارویی مستقیم با چین بر سر تایوان آمادگی دارد و آیا می‌تواند پیامدهای چنین رویارویی را تحمل کند.

این موضع‌گیری پس از آن مطرح شد که تایوان هفته گذشته نخستین دو فروند از ۶۶ جنگنده اف-۱۶وی بلاک ۷۰ سفارش‌داده‌شده از آمریکا را دریافت کرد.