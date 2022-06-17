اعضای ستاد اربعین استان کرمانشاه طی احکام جداگانه معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو ابلاغ دستورالعمل اجرایی ستاد مدیریت و ساماندهی زائرین اربعین حسینی (ع) کشور بهمن امیری مقدم استاندار کرمانشاه و رئیس ستاد اربعین استان کرمانشاه با صدور احکامی رؤسای کمیته‌های تخصصی، اعضای ثابت و رؤسای ستادهای اربعین شهرستان‌ها را منصوب کرد.



بر همین اساس اعضای ستاد اربعین استان کرمانشاه به شرح زیر است:

محمد پورهاشمی مدیرکل امنیتی و انتظامی و سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی به عنوان دبیرستاد اربعین، منوچهر فخری معاون هماهنگی امور عمرانی به عنوان رئیس کمیته زیرساخت، سردار ریحانی فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) به عنوان رئیس کمیته هماهنگی و پشتیبانی، مدیرکل اطلاعات به عنوان رئیس کمیته اطلاعاتی، سردار جاویدان فرمانده انتظامی به عنوان رئیس کمیته امنیتی و انتظامی، رضا باقری فرمانده قرارگاه رمضان به عنوان رئیس کمیته هماهنگی و توسعه تسهیلات و خدمات اربعین در عراق، امیر اسکوئی نیا مدیرکل حوزه استاندار به عنوان رئیس کمیته پیگیری ویژه منصوب شدند.

همچنین افشین امیری مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمانشاه به عنوان رئیس کمیته اطلاع رسانی و مستندسازی، سعید کریمی خو مدیر سازمان حج و زیارت به عنوان رئیس کمیته ثبت نام و اعزام، فرزین معتمدی مدیرعامل جمعیت هلال احمر به عنوان رئیس کمیته امداد نجات، قباد محمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی به عنوان رئیس کمیته بهداشت و درمان، بهمن صحراییرئیس ستاد بازسازی عتبات و عالیات به عنوان رئیس کمیته مشارکت‌های مردمی اسکان و تغذیه، نادر نوروزی شهردار کرمانشاه به عنوان رئیس کمیته خدمات شهری معرفی شدند.

حجت الاسلام عبداله عزیزی مدیرکل دفتر بازرسی و امور حقوقی استانداری به عنوان رئیس کمیته نظارت و ارزیابی، حجت الاسلام یوسف احمدی مدیرکل تبلیغات اسلامی به عنوان رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی، ناصر سبحانی پور رئیس دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در استان به عنوان رئیس کمیته سیاسی و کنسولی، محمد ایمانی مدیر فناوری و اطلاعات و شبکه دولت استانداری کرمانشاه به عنوان رئیس کمیته فناوری اطلاعات و آمار، فریبرز کرمی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به عنوان رئیس کمیته حمل و نقل و سوخت و حمید خسروی کارشناس امنیتی و انتظامی استانداری به عنوان مسئول دبیرخانه ستاد اربعین استان کرمانشاه معرفی شدند.