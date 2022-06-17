به گزارش خبرنگار مهر، رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره فعالیت نقل و انتقالاتی پرسپولیس در تابستان سال جاری گفت: یحیی گلمحمدی لیستی برای تقویت تیم داد که برای جذب آنها تلاش کردیم اما همیشه اینطور نیست بازیکن موردنظر کادر فنی جذب شود، چون تیمهای مختلف به خصوص تیمهای صنعتی رقم قراردادهایشان قابل قیاس با ما نیست.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: شاید فاصله مبلغ پیشنهادی ما با بعضی بازیکنان نسبت به رقمی که باشگاههای دیگر به آنها گفته بودند تا ۱۰ میلیارد تومان بوده است، ولی آنها به خاطر هواداران به پرسپولیس آمدند. به طور مثال رقم دلاری که بیرانوند میگرفت برای هر بازیکنی آرزو بود، ولی به تیم ما آمد. بازیکنان دیگری هم هستند که در حال پیگیری هستیم.
درویش ادامه داد: در ادوار مختلف پرسپولیس این اتفاق نیفتاد که تاکنون ۶۰ الی ۷۰ درصد از لیست موردنظر کادر فنی ما محقق شده است و در حال پیگیری عقد قرارداد با نفرات مابقی لیست هم هستیم.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره حمایت از لیست خرید سرمربی تیم گفت: هواداران به جز قهرمانی چیز دیگری را نمیخواهند. شاید خیلی از تیمهای لیگ آرزویشان نایب قهرمانی لیگ باشد، ولی هوادار پرسپولیس این را نمیپسندد، چون این موضوع در ذهن هوادار جا افتاده است و فقط قهرمانی را میخواهد. ضمن اینکه مشکلات مدنظر قرار نگرفته است. اگر نتایج را هم نگاه کنید با وجود بازیکنان مصدوم و نقاط ضعف به مقام نایب قهرمانی رسیدیم و بهترین خط حمله و دومین خط دفاع هم برای ما بود. ما چند بازیکن مصدوم داشتیم و گلمحمدی هم پنج شش بازی روی نیمکت نبود. ضمن اینکه اگر مقابل استقلال به نتیجهای که حقمان بود میرسیدیم باز هم میتوانستیم قهرمان شویم.
به گفته درویش رقم قرارداد یحیی گل محمدی با پرسپولیس ۴۰ میلیارد تومان نیست اما شاید همین حدود باشد
درویش درباره شایعه قرارداد ۴۰ میلیارد تومانی گل محمدی برای دو فصل با باشگاه تصریح کرد: این رقم قراردادش نیست ولی شاید همین حدود باشد. شاید کمی کمتر از این مقدار باشد، ولی این موضوع ربطی به رقم قرارداد ندارد چون گلمحمدی خودش اعلام کرد حاضر است بدون اینکه مبلغی بگیرد از باشگاه جدا شود.
درویش راجع به جلسه با علی دایی و شایعه احتمال بازگشت او گفت: اصلاً! این موضوع کمی بد در جامعه جا افتاده است. هر کسی دوست دارد دوستی مانند دایی داشته باشد، ولی اصلاً علی دایی تمایل ندارد به فوتبال برگردد. قبل از اینکه من به پرسپولیس بیایم تیمهای زیادی به او پیشنهاد دادند، ولی او قصد بازگشت به فوتبال را ندارد. این بد است که روزی من با دایی، خوردبین یا پروین بنشینم و این شایعات مطرح شود. این بد است که هر رفاقتی را مذاکره معنی کنند.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برای تقویت خط حمله تیم نیز توضیح داد: ما چند گزینه را در حال پیگیری هستیم. یکی دو گزینه خارجی و یکی دو گزینه ایرانی داریم. متأسفانه ضعف در خط حمله در فوتبال ایران وجود دارد. ما بازیکنان شاخصی داریم که در ایران نیستند، ولی در حال مذاکره با بازیکنان مدنظرمان هستیم.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در خصوص حضور شیخ دیاباته در لیست خرید این تیم تاکید کرد: دیاباته در لیست ما نیست. دو سه بازیکن جوان هم مدنظر داریم تا اگر بتوانیم تلفیقی از بازیکنان جوان و باتجربه داشته باشیم.
درویش درباره مذاکره پرسپولیس با امید نورافکن تاکید کرد: بازیکنان آزاد را میتوانیم بگیریم. مبلغ فسخ این بازیکن بالاست. سپاهان هم تا حالا با ما مذاکرهای برای معاوضه نداشته است. مذاکره با بازیکنی که قرارداد دارد حرفهای نیست. به همین دلیل مجبوریم بازیکنان جوان را جستوجو و بتوانیم نقاط ضعف را برطرف کنیم. بحث نورافکن از روز اول مطرح نبود چون بازیکن آزاد نیست.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره شایعه نفوذ چند مدیر برنامه خاص برای عقد قرارداد بازیکنان پرسپولیس گفت: من این را متوجه نشدم که بازیکنی که با آن صحبت میکنم مدیر برنامهاش چه کسی است. من واقعاً این موضوع را متوجه نشدم. شایعه و این حرفها همیشه است؛ مثل همان موضوع که گفته بودند با علی دایی جلسه داشتم. فکر میکنم بیشتر این موضوع هم جنبه شایعه داشته باشد. البته ممکن است اینطور هم شده باشد، ولی بعید میدانم این اتفاق برنامه ریزی شده باشد.
او در خصوص مصدومیت مرتضی پورعلیگنجی یادآور شد: پورعلی گنجی چند ماه است که تمرین میکند و ضمن اینکه قبل از شروع لیگ نیز در ایفمارک تست گرفته خواهد شد. پورعلیگنجی چند ماه است در چمن هم تمرین میکند و به من گفتهاند که میتواند دوباره به اوج برگردد.
مدیرعامل پرسپولیس درباره اردوی پیش فصل پرسپولیس گفت: گلمحمدی گفت فعلاً صبر کنیم تا برنامه شروع لیگ مشخص شود و بعد برنامهریزی کنیم. در مورد اردوهای داخلی یا خارجی هم بعد از مشخص شدن زمان لیگ تصمیمگیری میکنیم.
وی با اشاره به جدایی داود فنایی و مظاهر رحیمپور از کادرفنی پرسپولیس تصریح کرد: من زنگ زدم و از آنها تشکر کردم به خاطر مدتی که در باشگاه پرسپولیس بودند تشکر کردم. هر کسی یک روز میآید و میرود. هیچ چیز دائمی نیست و از زحمات این عزیزان تشکر میکنم.
مدیرعامل پرسپولیس راجع به درآمدهای این باشگاه از محل بورس و اینکه این پول در چه زمینهای هزینه خواهد شد، عنوان کرد: یک مقدار کم را اجازه داده بودند هزینه کنیم. فکر میکنم ۳۰ میلیارد اجازه هزینه داشتم و مابقی را باید طی فرآیندی مجوز آن را بگیریم. این پول بیشتر باید جنبه سرمایهگذاری داشته باشد. شاید فقط یکسری از بدهیهای گذشته را بتوانیم از این منبع پرداخت کنیم.
درویش راجع به تصمیم عجیب برای انتخاب محمد پنجعلی در آکادمی باشگاه گفت: ما از پنجعلی خواهش کردیم به دلیل سابقهای دارد آکادمی و مدارس فوتبال را به او سپردیم. تیمهای پایه هم به محسن خلیلی دادیم. ما در سراسر کشور مدارس فوتبال به نام پرسپولیس داریم. هیچکس تا الان نظارتی روی این تیمها نداشت. ما گفتیم به جهت اینکه پدر و مادرها به برند پرسپولیس اعتماد کردند روی آنها نظارتی باشد. کسی بهتر از یک پیشکسوت نیست.
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