پیشنهاد سپاهان در جیب مهاجم پیشین استقلال/ درویش منتظر تایید یحیی

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ دیاباته مهاجم فصل گذشته الریان قطر پس از خروج از این باشگاه با پیشنهاد چند تیم لیگ برتری فوتبال ایران روبرو شده است.

مهاجم بلند قامت فرانسوی که سابقه پوشیدن پیراهن استقلال تهران را در کارنامه دارد در لیست خرید محمدرضا ساکت برای حضور در سپاهان اصفهان قرار دارد.

این بازیکن در حالی پیشنهاد زردپوشان اصفهانی را در جیب دارد که به پرسپولیسی‌ها نیز پیشنهاد شده است اما رضا درویش هرگونه مذاکره با او را به نظر یحیی گل‌محمدی ربط داده است.

سرمربی باشگاه پرسپولیس چندان علاقه‌ای به حضور شیخ دیاباته به خاطر شیوه بازی‌اش ندارد اما بعید نیست کمبود مهاجم در لیست این تیم باعث شود دیاباته نیز مشتری از پرسپولیس پیدا کند.

خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید