هشدار روسیه به آمریکا پیش از حمله به عناصر متحد واشنگتن در التنف

به به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان عربی، مقام‌های دفاعی آمریکا عنوان کردند که حمله به عناصر مسلح در داخل پایگاه آمریکایی «التنف» را روسیه انجام داده و پیش از انجام حمله به واشنگتن اعلام کرده است که نیروهای خود را از آنجا دور کند.

به نوشته سی ان ان، به نظر می‌رسد که حملات هوایی روسیه بسیار حساب شده و در زمانی صورت گرفته است که تنش‌ها میان واشنگتن و مسکو در مورد جنگ اوکراین بالا گرفته است. این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا «پنتاگون» تلاش می‌کند مانع از تشدید تنش‌ها با روسیه به ویژه در سوریه شود.

یکی از مسئولان دفاعی آمریکا گفته است که روس‌ها هدف خود را در «ارسال پیام» به ایالات متحده مبنی بر اینکه امکان انجام حمله بدون نگرانی از انتقام باشد، محقق کردند.

روسیه اعلام کرده است که تروریست‌های مستقر در پایگاه التنف موسوم به «مغاویر الثوره» در مسیرهای نیروهای مسکو در سوریه بمبگذاری کرده‌اند، اما آمریکا مدعی است که این اتفاق رخ نداده است و روس‌ها این مسئله را برای انجام حملات هوایی طرح کرده‌اند.

منابع خبری روز گذشته اعلام کردند که پهپادهای ناشناس، روز چهارشنبه مقر عناصر تروریستی «مغاویر الثوره» در داخل پایگاه آمریکایی «التنف» هدف قرار دادند.

همچنین عناصر مغاویر الثوره، روز گذشته، با انتشار تصاویری در حساب کاربری این گروهک در شبکه اجتماعی فیس‌بوک اعلام کردند که مقر این گروهک در داخل پایگاه هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. آنها مدعی شدند که این حمله تلفات جانی نداشته است.

گذرگاه «التنف» نقطه مرزی مشترک بین سه کشور سوریه، عراق و اردن است که نخستین و مهم‌ترین گذرگاه مرزی سوریه با عراق به شمار می‌آید. آمریکا و متحدانش طی سال‌های اخیر همواره تلاش کردند کنترل این گذرگاه در اختیار ارتش سوریه و متحدانش قرار نگیرد. کنترل این گذرگاه تا شعاع ۵۶ کیلومتری در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دارد و واشنگتن حتی به نیروهای سوری نیز اجازه نزدیک شدن به گذرگاه التنف را نمی‌دهد.

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