کشاورزی قراردادی پشتیبان خودکفایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صفری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر لاهرود اظهار کرد: سران اسرائیل خودشان بر فروپاشی این رژیم جعلی اذعان کرده اند و در آینده‌ای نزدیک چیزی از این رژیم منحوس در جهان باقی نمی‌ماند.

وی خاطرنشان کرد: بحران فساد مقامات صهیونیستی، تبعیض قومی طبقاتی در جامعه اسرائیل، مهاجرت معکوس به خاطر کاهش امنیت و رفاه اجتماعی، نداشتن عمق استراتژیک و قدرت نظامی، نداشتن جمعیت انسانی برای مقابله با اسلام و غرب، ناتوانی ارتش این رژیم در برابر حزب الله حماسی و شکست پیاپی از آن‌ها و … همگی زمینه ساز انحلال اسرائیل در جهان است.

امام جمعه لاهرود با طنین انداز شدن سرود بین المللی «سلام فرمانده» در جای جای ایران اسلامی اشاره کرد و گفت: نجوای این سرود در جهان زمینه ساز ظهور امام زمان است و جوانان و نوجوانان را با زوایای معجزه آسای ظهور آشنا می‌کند.

صفری ادامه داد: اشاعه این سرود در جهان نشان داد هر کاری که با اخلاص باشد به یک فرهنگ بزرگ در جهان تبدیل می‌شود و با انتشار سه ماهه این سرود مردم نشان دادند انقلاب همواره پرطرفدار و بالنده به پیش می‌رود.

وی با گرامیداشت ۲۷ خرداد روز جهانی بیابان زدایی و تشکیل جهاد سازندگی به فرمان: حضرت امام ره و روز جهاد کشاورزی افزود: یکی از ابزارهای نوین در دنیا قدرت و امنیت غذایی است و تأمین این امنیت از وظایف دولت است که در صادرات، واردات و ذخیره‌سازی مواد غذایی معنا پیدا می‌کند.

امام جمعه لاهرود مدرن کردن کشاورزی، مدیریت آب و خاک و انرژی و حل مشکلات کشاورزان را مهم دانست و بیان کرد: در حال حاضر مشکل اساسی کشاورزی کشورمان تغییر بی رویه کاربری اراضی کشاورزی است که اگر با چنین رویه‌ای به پیش برویم در سال‌های آینده زمینی برای کشاورزی نداریم.

صفری ادامه داد: دلیل اصلی این تغییر کاربری‌ها نبود اسناد متقن و مستند برای زمین‌های کشاورزی است به طوری که ۴۰ درصد از زمین‌های کشاورزی دارای سند بوده و مابقی به حال خود رها شده است.

امام جمعه لاهرود خودکفایی و کاهش وابستگی به تأمین امنیت غذایی کشور را مهم ارزیابی کرد و افزود: کشاورزی قراردادی طرحی مناسب برای تعیین میزان کشت و صادرات و … است اما متأسفانه تنها یک درصد از کشاورزی ما قراردادی است.

صفری بر حل مشکلات نانوایان و سهمیه نانوایی‌های روستاها تاکید و اظهار کرد: گرانی افسار گسیخته مردم را به ستوده آورده و نیاز است تا دولت با ارائه راهکارهای مناسب اقتصادی مردم را به ساحل امن هدایت کنند.