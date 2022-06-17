به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از اقدام سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات این نهاد در دستگیری ادمین های سه کانال تلگرامی نیمه محرمانه، سرائر و سایه نویس به اتهام انتشار اسناد طبقه بندی شده و تشویش اذهان عمومی خبر داد.

بر اساس این گزارش، در دستگیری ادمین های سه کانال تلگرامی به اتهام انتشار اسناد طبقه بندی شده و تشویش اذهان عمومی، روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن اطلاعیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

به استحضار ملت شریف، قهرمان و همیشه در صحنه ایران اسلامی می‌رساند:

با یاری خداوند متعال و مجموعه اقدامات فنی و اطلاعاتی چند ماهه سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ادمین های (مدیران) کانال‌های «نیمه محرمانه، «سرائر» و «سایه نویس» به اتهام انتشار اسناد طبقه بندی شده و تشویش اذهان عمومی دستگیر شدند.

افراد بازداشت شده درصدد بودند با انتشار اسناد طبقه بندی شده، اعتماد بخشی از مخاطبین را جلب کرده و سپس با انتشار اخبار گزینشی و کذب، در میان مسئولین کشور ایجاد شکاف و اختلاف نمایند.

دستگیرشدگان سه نفر هستند که در مدت فعالیت خود، با سوءاستفاده از خلأ قانونی موجود در مدیریت فضای مجازی کشور و از بستر پیام رسان تلگرام، اقدامات مذکور را دنبال می‌کردند.

در پایان، ضمن درخواست از اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی جهت پرهیز از هرگونه گمانه زنی پیرامون این پرونده، تاکید می‌شود اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی