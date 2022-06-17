جواب ایران به بدعهدی طرف غربی در مورد برجام مقتدرانه بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدسعید حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان، با اشاره به اینکه یکی از مهمترین حربه‌های دشمن در قبال مردم ایران ناامید کردن مردم است، اظهار داشت: متأسفانه در داخل کشور هم عده‌ای همراه با صدای دشمنان می‌شوند و به این ناامیدی‌ها دامن می‌زنند.

وی با بیان اینکه دولت تمام تلاش خود را برای ما مشکلات و معضلات مردم انجام می‌دهد، ابراز داشت: رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در سفرهای استانی مشکلات را از نزدیک مشاهده و درصدد رفع آنها هستند.

نماینده ولی فقیه در منطقه کاشان با اشاره به سالروز تشکیل جهاد سازندگی تصریح کرد: خوشبختانه با تصمیم وزیر جهاد کشاورزی قرار است معاونتی با این عنوان در وزارت مجدد شکل بگیرد که این موضوع قابل تحسین است.

وی با بیان اینکه عزت و افتخارآفرینی کنونی نظام مقدس جمهوری اسلامی در شرایط کنونی دنیا ناشی از قدرت و اقتدار ایران است، خاطرنشان کرد: دنیا بداند رفتار با ایران باید محترمانه باشد.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به بدعهدی و پیمان‌شکنی‌های مکرر طرف غربی در قضیه برجام گفت: پاسخ ایران در جمع‌آوری دوربین‌های اضافه مقتدرانه و ناشی از عزت و اقتدار ایران بود.

غنی سازی اورانیوم تا ۶۰ درصد

وی با بیان اینکه ایران غنی سازی اورانیوم تا ۶۰ درصد را در صورت بدعهدی و پیمان‌شکنی‌های مکرر طرف غربی بدون هراس و با قدرت ادامه می‌دهد، تاکید کرد: خوشبختانه تیم مذاکره کننده ایران هم عزت‌مندانه و با پشتوانه مردمی از منافع ایران دفاع می‌کنند.

امام جمعه کاشان با اشاره به سفر رئیس جمهور ونزوئلا به ایران و برخورد متواضعانه در برابر رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: فرهنگ مقاومت و ایستادگی در مقابل ظالم از ایران به کشورهای قاره آمریکا هم نفوذ کرده است.