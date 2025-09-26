به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سعید حسینی، نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه کاشان، در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی کاشان در مصلی بقیه‌الله الاعظم، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: معظم‌له در سخنان خود سه محور اساسی وحدت ملی و اسلامی، مقابله با مسئله‌سازی دشمنان» و مبارزه در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را برای آینده ترسیم کردند.

وی افزود: مسئولان کشور باید با تکیه بر این سه محور، راهبردهای خود را در برابر دشمنان مشخص کنند و از نفوذ و جنگ رسانه‌ای آنان غافل نشوند.

امام جمعه کاشان عزت و استقلال را نیز از محورهای اصلی سخنان رهبر انقلاب دانست و گفت: ملت ایران هیچ‌گاه در برابر زورگویی آمریکا تسلیم نخواهد شد و مسیر عزت و پیشرفت را با توکل بر نصرت الهی ادامه خواهد داد تا این انقلاب به صاحب اصلی خود، حضرت مهدی (عج)، برسد.

حجت‌الاسلام حسینی با بیان اینکه دفاع مقدس به ملت ایران آموخت تهدید را می‌توان به فرصت راهبردی تبدیل کرد، تأکید کرد: ملت ایران با ایمان، اراده و وحدت توانسته نظام سلطه را به چالش بکشد و امروز ایران قوی، پیروز میدان منطقه است.

وی همچنین با اشاره به سالروز شهادت سید حسن نصرالله، فرمانده بزرگ جبهه مقاومت، گفت: او تنها یک فرمانده نظامی نبود، بلکه معلم اخلاق، الگوی ولایتمداری و مجاهدی بصیر بود که در برابر داعش و جنگ‌های ترکیبی ایستاد و امنیت امت اسلامی را با خون خود تضمین کرد.

نماینده ولی‌فقیه در کاشان در بخش دیگری از سخنانش اهمیت انرژی هسته‌ای را یادآور شد و اظهار کرد: غنی‌سازی نتیجه ۳۴ سال تلاش جوانان و دانشمندان مؤمن کشور است که با ایثار و مجاهدت به دست آمده و شهدای بسیاری در این راه جان باخته‌اند.

حجت‌الاسلام حسینی ادامه داد: مذاکره با آمریکا نه‌تنها تحریم‌ها را برنداشت بلکه فشار دشمن را بیشتر کرد، چراکه آمریکا هرگز به دنبال کمک به ملت ایران نبوده و نیست و عقب‌نشینی در برابر چنین دشمنی، او را گستاخ‌تر می‌سازد.

وی تأکید کرد: مذاکره با آمریکا خسارت محض است و هدف اصلی دشمن، نابودی توان هسته‌ای و صفر کردن غنی‌سازی ایران است؛ بنابراین تنها راه مقابله با چنین تهدیدی، قوی شدن در عرصه‌های علمی، اقتصادی، نظامی و نوآوری است.