معرفی برندگان جشنواره ترایبکا ۲۰۲۲ / جشنواره تا یکشنبه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، بیست و یکمین دوره جشنواره ترایبکا با معرفی برندگانش در بخش‌های رقابتی، «دختر خوب جین» و «غار آدولام» را به عنوان برندگان اصلی‌اش معرفی کرد.

«دختر خوب جین» که برنده جایزه ۲۰ هزار دلاری بنیانگذاران جشنواره برای بهترین فیلم داستانی آمریکا شد با بازی رین اسپنسر به عنوان بهترین بازیگر برنده بخش رقابتی فیلم داستانی آمریکا نیز انتخاب شد. این فیلم که فیلمنامه و کارگردانی‌اش توسط سارا الیزابت مینتس انجام شده درباره دختر مدرسه‌ای به نام جین با بازی اسپنسر است که با والدینش که از هم جدا شده‌اند مشکل دارد و پس از آشنایی با یک فروشنده مواد مخدر همه برنامه‌هایش از کنترل خارج می‌شود.

دیگر برندگان این بخش جایزه ۲۵۰۰ دلاری، بهترین فیلمنامه بود که به «آلس‌ول» به کارگردانی بن اسنایدر و به قلم الیزابت رودریگز رسید و «خروجی بعدی» هم جایزه بهترین فیلمبرداری را برد. از فیلم «زمان خدا» هم تقدیر به عمل آمد.

در بخش رقابتی مستند جایزه اصلی بهترین فیلم بلند مستند به «غار آدولام» رسید و جایزه بهترین تدوین هم به آن اهدا شد و به همین دلیل یک ۲۰ هزار و یک ۲۵۰۰ دلار به آن تعلق گرفت.

میشل گرازا سرو را هم دو جایزه برای «سوسرا» برد که شامل جایزه بهترین کارگردان نوظهور فیلم داستانی به ارزش ۱۰ هزار دلار و جایزه نورا افرون به ارزش ۲۰ هزار دلار بود.

مستند شبکه اچ‌بی‌او با عنوان «بچه‌ها کاترینا» درباره ویرانی کوتاه مدت و بلندمدت ناشی از طوفان کاترینا نیز برنده دو جایزه ۵ هزار دلاری شد که شامل جایزه بهترین کارگردان نوظهور مستند و جایزه انسان / طبیعت بود.

‌در بخش مسابقه بین المللی که نیکی کریمی امسال یکی از داوران این بخش بود، «ژانویه» به نویسندگی و کارگردانی ویستورس کاریس از لتونی به عنوان بهترین فیلم جایزه ۲۰ هزار دلاری را گرفت و «ویزیتور» برنده بهترین فیلمنامه شد و جایزه ۲۵۰۰ دلاری را برد.

‌در بخش‌های دیگری نیز از جمله بخش فیلم کوتاه، داستان شنیداری، انیمیشن، دیدگاه دانشجویی، بازی و ترایبکا ایکس به برندگان جوایزی اهدا شد.

امسال در مجموع ۱۶۵ هزار دلار جوایز نقدی به برندگان بخش‌های مختلف تعلق گرفت.

جشنواره ترایبکا تا یکشنبه ۱۹ ژوئن به کار خود ادامه می‌دهد.