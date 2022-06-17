بازدید سر زده مخبر از سامانه ۱۲۴ / دستور وزیر صمت برای رفع نواقص

به گزارش خبرگزاری مهر کاوه اشتهاردی، دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: معاون اول رئیس جمهور امروز پس از نمازجمعه سرزده در سامانه ۱۲۴ حضور یافت. چند هفته پیش هم دکتر مخبر از این مرکز بازدیدکرد، اما امروز وضعیت اپراتورها و کیفیت پاسخگویی به شکایات مردم مناسب نبود.

به گفته وی، وزیر صمت شخصا پیگیر این مشکلات است و دستور داده تا یکشنبه برای رفع نواقص و کمبودها تدبیر شود. آقای محمد مخبر ۲۶ اردیبهشت امسال نیز به همراه آقای سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت از مرکز ۱۲۴ بازدید کرده بود.