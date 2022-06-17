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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۲۰:۵۰

بازدید سر زده مخبر از سامانه ۱۲۴ / دستور وزیر صمت برای رفع نواقص

بازدید سر زده مخبر از سامانه ۱۲۴ / دستور وزیر صمت برای رفع نواقص

دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نوشت: معاون اول رئیس جمهور امروز پس از نمازجمعه سر زده در سامانه ۱۲۴ حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر کاوه اشتهاردی، دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: معاون اول رئیس جمهور امروز پس از نمازجمعه سرزده در سامانه ۱۲۴ حضور یافت. چند هفته پیش هم دکتر مخبر از این مرکز بازدیدکرد، اما امروز وضعیت اپراتورها و کیفیت پاسخگویی به شکایات مردم مناسب نبود.

به گفته وی، وزیر صمت شخصا پیگیر این مشکلات است و دستور داده تا یکشنبه برای رفع نواقص و کمبودها تدبیر شود. آقای محمد مخبر ۲۶ اردیبهشت امسال نیز به همراه آقای سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت از مرکز ۱۲۴ بازدید کرده بود.

کد مطلب 5516785

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