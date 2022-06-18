به گزارش خبرنگار مهر، «طاهر – ط» مرد ۴۲ ساله‌ای است که بعد از آسیب دیدن دستانش در امر کارگری ساختمان به سفارش یکی از بستگان نسبی وارد کار خرید و فروش قسطی احشام می‌شود.

طاهر با وجود اینکه در روستایی از توابع شهررضا متولد شده اما زندگی روستایی روی دیگر خودش را به او نشان داد. به دلیل تنگدستی چند رأس گوسفندی در خانه پدری دیده بود تجربه‌ای از گله‌داری و نگهداری گوسفندان نزدیک به یکصد رأس را نداشت. آن هم گوسفندانی از نژاد شال و افشاری. نژادی با قیمت بالاتر بازار که طاهر آن‌ها را با چک و سفته خریداری می‌کرد تا بعد از پرورار شدن به نیت تأمین مایحتاج خانه و خانواده با قیمت بالاتری بفروشد.

در یک اقدام نسنجیده طاهر که دغدغه تأمین مبلغی در جهت تأمین جهیزیه دخترش را داشت، ریسک نموده و در خرید بزرگی ۱۲۰ رأس گوسفند افشاری و سنگسری را از دامداران سمنانی و زنجانی خریداری می‌نماید تا در آستانه عید قربان آن‌ها را با قیمتی ویژه در اختیار مشتریان و مصرف‌کنندگان قرار دهد.

پیش از این طاهر بره و گوسفندانش را بیشتر در اختیار کشتارگاه نزدیک محل سکونتش قرار می‌داد و با قیمت مصوب از آن‌ها درآمد حلال داشت اما این بار نیاز مالی او و خانواده‌اش باعث شد این مددجو دست به کاری بزند که ضریب خطر در نگهداری آن‌ها چه از باب سرقت حیوانات و چه مراقبت‌های خاص بیشتتر شود.

کمبود علوفه در تأمین خوراک این حیوانات بعد از دو ماه مراقبه از ایین گوسفندان خریداری شده در نهایت طاهر و برادرش را که به عنوان کمک همراه و همیارش کرده بود مجبور می‌کند تا گله را برای چرا به مناطق اطراف روستا ببرد.

غافل از آنکه ابتلای چند رأس گوسفند به ویروس مسری تب برفکی در این چرای محلی رویاهای طاهر را به باد داد و سرنوشتش را جور دیگری نوشت.

بعد از نوشیدن آب جمع شده‌ای در مجاورت یک کارگاه صنعتی در مدت سه روز تب جانوران زبان بسته تحت مراقبت آقاطاهر ضعیف شده و متعاقب آن تاول‌هایی روی تن‌شان پیدا می‌شود.

هرچند شناسایی بیماری زود انجام شده و با این تشخیص تعدادی از گوسفندان از جمع گله جدا می‌شوند اما سرعت واگیردار بودن قطرات آیروسل دفع شده از حیوان آلوده موجب گسترش ویروس در بین دیگر گوسفندان می‌شود و در چشم برهم زندانی طاعون صنعت دامداری به جان حیوانات طاهر افتاده و ابتدا حیوانات در قرنطینه و بعد به مروز دیگر راس‌ها با دستان صاحبشان معدوم می‌شوند.

درست یک ماه بعد از این اتفاق گله‌دارانی که با حسن نیست راس‌های گوسفندی خودرا در اختیار این دامدار ناموفق قرار داده ببودند با طرح شکایت در نهایت او را با رقم بدهی بالغ بر ۱۸۰ میلیون تومان در آستانه سال نوی ۱۴۰۰ شمسی رهسپار زندان می‌کنند.

بدهی ۴۰ میلیونی، طاهر را روانه زندان کرد

به دنبال این اتفاق هرچند ستاد دیه با دعوت از شکات خصوصی تا نصف مبلغ مورد طلب را در قالب گذشت رضایتمندانه از اصل محکومٌ‌به کسر می‌کنند و تا میزان پنجاه میلیون تومان نیز وام بدون سود در اختیارش قرار می‌دهند اما این محکوم مالی به دلیل عدم توانایی در تأمین الباقی دین ۴۰ میلیون تومانی خود همچنان در بند زندان بسرمی‌برد.

خانواده سه نفره این زندانی در غیبت نان‌آور خانه تنها با دریافت یارانه دولت امرار معاش نموده و اجاره بهای خانه مستهلک آن‌ها از سوی یکی از نهادهای حمایتی فعال در حوزه اسکان مستمندان تأمین می‌شود.

نیکوکارانی که تمایل دارند یاری‌گر این مددجوی نیازمند باشند، می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب‌های ستاد دیه کشور به‌قرار ۷۴/۷۴ بانک ملت شعبه مستقل مرکزی، ۷۷۷۷ بانک تجارت شعبه مرکزی، ۸۸۸۸ بانک صادرات شعبه مرکزی یا ۵۵۵۵۵ بانک ملی واریز کرده و برای اختصاص مبلغ پرداختی جهت آزادی این فرد یادشده فیش پرداختی را با تحریر موضوع کمک انجام‌شده به شماره ۸۸۹۱۶۰۱۱ دورنگار کنند. روابط عمومی ستاد دیه با تلفن ۸۸۹۱۶۰۱۲ الی ۱۵ پاسخگوی سوالات شما در این زمینه خواهد بود.