وزیر دفاع پیگیر ساخت هواپیمای مسافربری داخلی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی خطاب به امیر افشین خواجه فرد مدیر عامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع، پیگیر مطالبه جدی رئیس‌جمهور مبنی بر ساخت هواپیمای مسافربری شد.

گفتنی است این اقدام در پی بازدید حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور کشورمان از شرکت هواپیماسازی ایران (هِسا) در اصفهان و دستور وی مبنی بر طراحی و ساخت هواپیمای مسافربری صورت گرفت. امیر آشتیانی در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان صنایع هوایی دستور پیگیری اوامر رئیس‌جمهور را صادر کرد.

متن کامل پیام بدین شرح است:

مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع؛ امیر سرتیپ دوم دکتر افشین خواجه فرد

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) ضمن ابراز مسرت و قدردانی آحاد کارکنان خدوم وزارت دفاع از تشریف فرمایی و حضور پر برکت رئیس‌جمهور محترم حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در مجموعه شرکت هواپیماسازی ایران (هِسا) از شرکت‌های تابعه سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و صدور اوامر ایشان مبنی بر ساخت و تولید هواپیمای مسافربری و تاکید مجدد این مطالبه توسط ایشان در حسینیه جماران، بی‌درنگ در یک حرکت جهادی و پرشتاب طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی جهت تحقق عوامل راهبردی را تدوین کنید.

انتظار می‌رود با توکل بر خداوند متعال و استعانت از ساحت مقدس و نورانی قطب عالم امکان حضرت ولی عصر (عج) و با همکاری نزدیک و هم افزایی کلیه ظرفیت‌های ملی و فرا دستگاهی، شرکت‌های دانش بنیان، ارکان ستادی و صنعتی وزارت دفاع و همچنین توسعه همکاری‌های کشوری و لشکری و به ویژه اجرایی کردن توافق‌نامه‌هایی که اخیراً نهایی شده است، در اسرع وقت و با در نظر داشتن همه الزامات و استانداردهای فنی و ایمنیِ مبادی مربوطه، اقدام بایسته معمول و گزارش پیشرفت آن جهت استحضار رئیس محترم و ملت شریف ایران ارائه شود.

رجا واثق دارم با اخلاص و توسل به ائمه اطهار (ع) تحت منویات داهیانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای و استمداد از شهدای عزیز و طلب دعای خیر از خانواده معزز آنان و ملت عظیم‌الشأن و سرافراز ایران اسلامی، گام‌های محکم و موثری را بردارید؛ ان‌شاءالله در این امر خطیر موفق باشید.