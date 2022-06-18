تولیت آستان قدس درگذشت استاد مهدوی دامغانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تولیت آستان قدس رضوی درگذشت استاد احمد مهدوی دامغانی را تسلیت گفت.

متن پیام حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مروی به این شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم

انّا لله و انّا الیه راجعون

خبر درگذشت استاد و محقق فرزانه، ادیب و پیشکسوت شهیر عرصه علم و ادب، شادروان دکتر احمد مهدوی دامغانی طاب ثراه که عمر بابرکت خویش را وقف مجاهدت و خدمت به نشر و ترویج معارف نورانی قرآن و اهل‌بیت علیهم‌السلام و تدریس فقه و علوم اسلامی و الهیات و زبان و ادبیات فارسی نمود، موجب تأثر و تألم گردید.

این‌جانب در جوار مضجع شریف حضرت علی بن موسی‌الرضا علیه‌السلام، فقدان آن دانشمند گران‌مایه را به همه ارادتمندان و شیفتگان عرصه علم و فرهنگ به‌ویژه خانواده محترم و همچنین علاقه‌مندان و شاگردان ایشان، تسلیت عرض نموده، برای بازماندگان صبر جزیل و برای روح آن فقید سعید، غفران و رحمت واسعه الهی مسألت می‌نمایم.

بدون شک آرمیدن این استاد فقید در جوار مضجع شریف و نورانی حضرت ثامن‌الحجج علیه آلاف التحیة و الثناء نوعی قدردانی و تجلیل از خدمات ارزنده ایشان در توسعه معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام می‌باشد.

احمد مروی

تولیت آستان قدس رضوی