به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی در آئین چهل و یکمین سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی و گردهمایی مدیران ارشد سازمان تبلیغات که برای تجدید میثاق با آرمان‌های حضرت امام در حسینیه جماران برگزار شد، اظهار داشت: امام خمینی (ره) آن پیرمرد الهی روی این صندلی ساده می‌نشست و با جان مردم ایران این قوم قیام کرده سخن می‌گفت. امام نشان داد تا آستانه و مرزهای عصمت پیش رفتن و علی‌وار زیستن افسانه نیست.

وی ادامه داد: امام عظیم الشان ما با ید بیضا، عصای موسوی، دم عیسوی و بیان و قرآن مصطفوی به مردگان جان و به این کالبد بی‌روح حیات بخشید. ریشه همه خیرهایی که در این زمانه داریم به مدد حضرت حق و از این نظام و انقلاب روح الله است. در عظمت مکتب امام همین بس که حاج قاسم‌ها پای این مکتب تربیت یافتند.

حجت الاسلام قمی با بیان اینکه امام خمینی (ره) به گردن همه ما حق حیات دارند، ابراز کرد: امام احیاگر بود. مقام معظم رهبری فرمودند: ما اصلاً قیام لله نمی‌دانستیم چیست. امام این مرد الهی آمد و مانند پدری که دست فرزندش را می‌گیرد و راه رفتن به او می‌آموزد دست ما را گرفت و قیام لله را به ما آموخت.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی عنوان کرد: خلاصه پیام امام در همین یک واژه قیام لله است. امام از همان دوران جوانی که فعالیت خود را با نگارش نامه‌هایی آغاز کردند این یکتا موعظه پروردگار را که فرمود: «قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنی و فرادی» را سر زبان گرفتند. سال ۴۲، سال ۵۶ و سال ۵۷ چند روز مانده به پیروزی انقلاب نیز توصیه امام همین بود. اواخر حیات نورانی امام نیز وقتی به محضر ایشان رسیدند و چراغ راهی از امام طلب کردند باز توصیه امام همین بود، همانطور که در وصیتنامه نیز بر این جمله نورانی تاکید داشتند. گویی این یکتا موعظه پروردگار حاوی هر آن چیزی است که احیاگر جان‌ها است.

وی افزود: قیام لله تنها پیام امام نبود بلکه امام خود و همه رفتارهایش نشانگر این آیه بود. رهبر معظم انقلاب وقتی می‌خواهند شخصیت برجسته امام را تبیین نمایند با قیام لله تبیین می‌کنند و می‌فرمایند زیربنای همه فعالیت‌های امام قیام لله بود. این تنها پیامی نبود که امام به بقیه افراد بگویند بلکه خود با تمام توان و وجود در این مسیر حرکت کردند.

حجت الاسلام قمی بر ضرورت شناخت شخصیت امام خمینی (ره) تاکید کرد و گفت: باید امام را شناخت و مطالعه کرد. اینکه چطور می‌شود یک انسان تا این اندازه ارتفاع وجودی و عظمت پیدا می‌کند که سر بر آستان آسمان می‌ساید و می‌تواند دست یک قوم و ملت را بگیرد. قومی به معیت و پیروی از او قیام می‌کنند و بزرگترین اتفاقات عالم را رقم می‌زنند. این مرد بزرگ را باید با قیام لله تصویر و تحلیل کرد. برای فهم مکتب امام و درک رفتارها، تصمیمات و اقدامات ایشان تبیین و تحلیل قیام لله امری ضروری است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: ما نیز خود را در تبیین اسلام ناب و مکتب امام موظف می‌دانیم و این یک وظیفه سازمانی نیست. ما موظف هستیم در تبیین مکتب امام قدم‌های مؤثری برداریم. دوستانی که امروز با افتخار از آنها تقدیر می‌کنیم کسانی هستند که در تبین حقیقت و مکتب امام گامی برداشتند.

وی افزود: فهم عمیق از قیام لله مسیر ورود به عالم اسلام ناب و مکتب امام است. امام یک بار قیام نکرد بلکه همه زندگی و حیات نورانی ایشان همواره با قیامی دائمی همراه بود. امام اندیشمندی بزرگ، دانشمند به معنای حقیقی کلمه، فقیه، فیلسوف، متبحر عرفان نظری و واجد برترین حقایق معنوی بودند، اما در عین حال مهمترین شاخصه امام قیام لله بود. تمام حیات امام راحل در این یک کلمه خلاصه می‌شود. در قیام لله. حتی مراقبه ایشان در سلوک معنوی‌شان مراقبت از قیام لله بود. هدف قیام امام اقامه حق، عدل و قسط بود. امام به قیام لله این قوم شریف باور و ایمان داشت. امروز نیز تحقق اهداف انقلاب متوقف بر قیام لله تک تک آحاد جامعه است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: نص بیانات و آثار قلمی امام در تبیین قیام لله به عنوان یکتا موعظه پروردگار دارای غوغای عظیمی است که بسیار مفصل در آثار و بیانات ایشان آمده است.

وی با بیان اینکه قرآن معجزه است، عنوان کرد: تمام چیزهایی که تصور کنید در این یک کلمه است چراکه به تمام مسائل بشری پرداخته است. البته قیام لله تفسیر و تبیین دارد. همه مسائل از اینجا شروع می‌شود که باید قیام لله باشد، همه ما مخاطب قیام لله هستیم.

حجت الاسلام والمسلمین قمی با بیان اینکه ما به عنوان خادمان مکتب امام و اسلام شیوه‌های برای تبیین مکتب امام و اسلام ناب داریم. اظهار کرد: این جلسه تجدید عهد با امام راحل است که در تبیین مکتب ایشان و استقامت در تبیین آن کوتاهی نمی‌کنیم هر کدام بیش از دیگران موظف هستیم که در وجود خود این مساله را مرور کنیم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: امام می‌فرمایند که در سیر به سوی خداوند اعم از فعالیت‌های شخصی و اجتماعی میزان قیام لله است و می‌فرمایند در این جمله خداوند تمام مسیر از سرمنزل تاریک طبیعت تا منتهای سیر انسانیت را بیان کرده است. از مبدا تا منتها را بیان کرده است.

وی با بیان اینکه قیام لله تنها راه اصلاح دو جهان است؛ گفت: در این مساله باید بسیار عمیق ژرف اندیشی کرد. با قیام الله انسان می‌تواند در وجود خود به مشاهده برترین تجلی‌ها بنشیند. با تعبیری که رهبر معظم انقلاب از این حقیقت دارند باید بررسی کنیم که تا چه حد قیام لله در ما تحقق یافته است.

حجت الاسلام والمسلمین قمی با بیان اینکه قیام لله نقطه آغاز و منتهای معنویت و سلوک انسان است، گفت: قیام لله هویت و عامل تعهد انسان است مقدمه قیام مردم است. اینگونه حق و حقیقت تحقق یافته و اقامه می‌شود. قیام لله سراسر اخلاص است. امام وقتی می‌فرمایند که باید قیام ما لله باشد حقایق بزرگ معنوی را بیان می‌کردند. قیام لله شاهراه حرکت به سوی تمدن سازی اسلامی است. ما باید همه رسالت‌های تبلیغی و تبیینی سازمان را بر همین حقیقت تعریف کنیم و در مقام عمل در این مسیر حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه باید اهل قیام لله باشیم و این حقیقت در همه لحظات زندگی ما جاری شود، گفت: قیام لله یک مفهوم ذهنی نیست که صرفاً برای مردم توضیح داد و تبلیغ کرد، بلکه ما می‌خواهیم در این دوران جنگ تبلیغاتی، رسانه‌ای و روانی دشمن در زمینه قیام لله مردم خود به میدان بیایند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی افزود: در خصوص قیام لله باید ما همه دلسوزان و مسئولان سازمان تعمق کرده و خود را ارزیابی کنیم که این امر تا چه حد کارهای ما جاری است و به خود تذکر دهیم و در این مسیر حرکت کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین قمی با بیان اینکه باید از طریق قیام لله با امام عصر عهد بسته و برای او گره‌گشایی کنیم، ابراز کرد: با قیام لله باید برای مردم خادمی کرده و در مسیر بهره مندی آنها از برترین منابع اسلام و هدایت تلاش کنیم. ما در محضر امام راحل عهد می‌بندیم که در قیام لله متعهد هستیم. ما تلاش می‌کنیم که مردم در تبیین و روشنگری خود به میدان آمده و ما خادم آنها باشیم مردمی که سابقه قیام آنها جهانگیر شده است. به یاری خداوند قیام لله را جدی بگیریم که در وجود خود محقق کنیم.