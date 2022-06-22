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۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۱۴

قطع برق ۱۰ اداره دولتی در تهران

قطع برق ۱۰ اداره دولتی در تهران

امروز برق ۱۰ اداره پرمصرف دولتی در تهران قطع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، دو هفته پس از اجرای طرح پایش مصرف برق ادارات دولتی و نهادهای عمومی امروز برق ۱۰ اداره قطع شده که فهرست این ادارات به شرح زیر است؛

۱- موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت
۲- بیمه البرز
۳- سازمان اوقاف و امور خیریه
۴- مرکز آمار سازمان برنامه و بودجه
۵- ساختمان مرکزی بانک آینده
۶- سازمان حفاظت محیط زیست
۷- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
۸- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
۹- سازمان کشتیرانی
۱۰- شرکت خدماتی و ارتباطی رایتل

این ادارات پس از ارائه تعهد کتبی از سوی بالاترین مقام می‌توانند به شبکه برق متصل شوند.

کد مطلب 5521146
روح اله صابرزاده

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