قطع برق ۱۰ اداره دولتی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، دو هفته پس از اجرای طرح پایش مصرف برق ادارات دولتی و نهادهای عمومی امروز برق ۱۰ اداره قطع شده که فهرست این ادارات به شرح زیر است؛
۱- موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صمت
۲- بیمه البرز
۳- سازمان اوقاف و امور خیریه
۴- مرکز آمار سازمان برنامه و بودجه
۵- ساختمان مرکزی بانک آینده
۶- سازمان حفاظت محیط زیست
۷- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
۸- سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
۹- سازمان کشتیرانی
۱۰- شرکت خدماتی و ارتباطی رایتل
این ادارات پس از ارائه تعهد کتبی از سوی بالاترین مقام میتوانند به شبکه برق متصل شوند.
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