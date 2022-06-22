قطع برق ۱۰ اداره دولتی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، دو هفته پس از اجرای طرح پایش مصرف برق ادارات دولتی و نهادهای عمومی امروز برق ۱۰ اداره قطع شده که فهرست این ادارات به شرح زیر است؛

۱- موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت

۲- بیمه البرز

۳- سازمان اوقاف و امور خیریه

۴- مرکز آمار سازمان برنامه و بودجه

۵- ساختمان مرکزی بانک آینده

۶- سازمان حفاظت محیط زیست

۷- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

۸- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

۹- سازمان کشتیرانی

۱۰- شرکت خدماتی و ارتباطی رایتل

این ادارات پس از ارائه تعهد کتبی از سوی بالاترین مقام می‌توانند به شبکه برق متصل شوند.