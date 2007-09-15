بازنگری آیین نامه ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلان علوم پزشکی خارج از کشور / ممنوعیت انتقال از دانشگاههای خارج به 7 دانشگاه داخل

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا حسن زاده امروز در نشست مطبوعاتی مدیران حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت افزود : همه دانشگاه های اروپای شرقی غیر معتبر نیستند بلکه برخی از آنها معتبر مشروط محسوب می شوند که دانش آموختگان این دانشگاه ها پس از شرکت در آزمون هایی که برای آنها در نظر گرفته شده است می توانند در سیستم آموزشی ایران فارغ التحصیل محسوب شوند.

وی یاد آور شد: وضعیت آموزشی کشورهای اروپای شرقی به گونه ای که باید به یک دانش آموخته این کشورها، توانایی هایی که از یک پزشک، دندانپزشک و داروساز انتظار می رود را یادآور شویم.

رئیس مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت در خصوص تغییرات احتمالی آیین نامه نقل و انتقالات دانشجویان خاطرنشان کرد: هیچ گونه تغییری در نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی انجام نگرفته است و همانند گذشته تنها دانشجویان دختری که پس از ثبت نام متاهل شوند، دانشجویان دارای بیماری های صعب العلاج و دانشجویانی که بر اساس حکم دادگاه سرپرست خانوار محسوب می شوند مشمول آئین نامه تسهیل نقل و انتقال کلی وزارتخانه های بهداشت و علوم می شوند.

وی در خصوص نقل و انتقالات دانشجویان از خارج به داخل کشور یاد آور شد: هر گونه نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی به 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، شهید بهشتی، اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز ممنوع اعلام شده است.

حسن زاده از ایجاد برنامه مشترک با جهاد دانشگاهی برای راه اندازی کمیته ای راهنمایی والدین خبر داد و گفت: جهاد دانشگاهی برنامه ای را در این کمیته ها خواهد داشت تا دانشجویان و والدین آنها را پیش از رفتن به خارج از کشورو انتخاب دانشگاه مناسب راهنمایی کنند.