قوه قضائیه و اصلاح مجرمان/از اشتغال زندانیان تا ارفاقات قانونی

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین روز از هفته قوه قضائیه امسال به نام «ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح مجرمین» نام گذاری شده است. اگر چه پیشتر هم با دستور رئیس قوه قضائیه و با فرمان هشت ماده رئیس سازمان زندانها، اصلاح مجرمان و بهبود وضعیت زندانها در دستور کار قرار داشت اما در چند ماه اخیر این هم بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
سازمان زندانها در سال جاری رویکردهای جدیدی را در روند اصلاح و تربیت مددجویان در پیش گرفته تا این هدف را مطابق با اولویتها و به شکل عینی در قالب مواردی همچون اشتغال، توسعه سامانههای الکترونیک، حمایت از خانواده زندانیان نیازمند و غیره در پیش گیرد. این برنامهریزی در زندانهای کشور و سایر استانها هماکنون در حال اعمال و اجراست.
در این راستا یاسر امجدی مدیرکل زندانهای استان اردبیل با بیان اینکه در حال حاضر تعداد ۸ مرکز تأمینی در سطح استان پذیرای مددجویان معرفی شده از مراجع قضائی است به خبرنگار مهر توضیح داد: از جمله رهیافتهای تحولی در دوره جدید مدیریت سازمان زندانها، بحث اشتغال زندانیان، برنامههای حمایتی ویژه خانواده زندانیان، توسعه مراقبتهای الکترونیکی، راهاندازی سامانههای ملاقات غیرحضوری، طرحهای پایش و غربالگری و برنامههای متنوع دیگر است که در راستای اجرای سیاست حبسزدایی در سطح استانها از جمله اردبیل در حال انجام است.
۱۰۰ درصد زندانیان واجد شرایط در دورههای حرفه آموزی شرکت کردند
وی درباره توسعه اشتغال در زندانها به عنوان یکی از اولویتهای جدی سازمان زندانها عنوان کرد: اشتغال زندانیان علاوه بر درآمد ی که به دنبال دارد، نوعی برنامه حمایتی نیز تلقی میشود چرا که معتقدیم داشتن درآمد مکفی و امنیت شغلی، رکن اساسی کاهش آسیبهای اجتماعی و چتر حمایتی برای خانوادههاست. تحقیقات به عمل آمده در استان نیز نشاندهنده کاهش بازگشت مجدد زندانیان شاغل به زندانها بوده است.
مدیرکل زندانهای اردبیل افزود: در راستای تحقق این اولویت، زیرساختها و برنامههای مناسبی در زندانهای استان در حال اجراست. سال گذشته نیز بر اساس تفاهمنامههای منعقده ۱۰۰ درصد زندانیان واجد شرایط توانستند در دورههای حرفهآموزی شرکت و گواهی نامه قبولی کسب کنند.
به گفته امجدی، هدف ما ورود مستقیم زندانیان آموزشدیده به چرخه کسب و کار است و در این ارتباط ضمن اطلاعرسانی از مشوقها و تسهیلات قانونی، با جلب مشارکت کارآفرینان و صاحبان صنایع و حرف و مدیران کارگاههای تولیدی و با ایجاد کارگاههایی در داخل زندان و همچنین اعزام زندانیان رأی باز به محل اشتغال کارگاهی در بیرون از زندان و توسعه اشتغال نشسته در داخل بندها، توانستیم بیش از ۸۴ درصد زندانیان محکوم حاضر را وارد چرخه کار و کسب درآمد کنیم.
۶۱ خانواده نیازمند زندانیان تحت پوشش حمایتی ما هستند
وی تأکید کرد: امروز در بازدیدهایی که از منازل خانواده نیازمند زندانیان داریم، شاهد تأثیرات مثبت اشتغال سرپرست خانواده و اثرات این چتر حمایتی در کاهش آسیب خانوادهها هستیم. با نگاه کرامتمحور نسبت به مددجویان و خانواده آنان در موضوع «زندان تحولی» و اصل شخصی بودن جرم، برنامه حمایتی را در دو محور زندانیان آزادشده از طریق مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج و در حیطه خانواده زندانیان بوسیله انجمنهای حمایت پیگیری و انجام میدهیم. هماکنون هم ۵ انجمن حمایت خانواده زندانیان در استان فعال است و تعداد ۸۶۱ خانواده نیازمند زندانیان تحت پوشش این انجمن هستند.
امجدی دراینباره توضیح داد: با جلب مشارکت خیرین و استفاده از ظرفیت نهادهای حمایتی این برنامهها در حال اجراست و در سال گذشته نیز نزدیک به ۳۹۰۰ مورد بستههای حمایتی از قبیل سبد غذایی، اقلام بهداشتی، نوشتافزار و … در بین خانوادههای هدف توزیع شد. تعداد بیش از ۹۵۰ مورد سرکشی از منازل داشتهایم و برای ۱۸۵ خانواده اشتغال خانگی ایجاد کردیم. همچنین برای ۱۳۴ زندانیان آزادشده واجد شرایط از محل وجوه اداره شده تبصره ۱۶ مبلغ بیش از ۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شده است.
قریب ۹۰ درصد از دادرسیها از طریق سامانههای الکترونیک انجام میپذیرد
مدیرکل زندانهای استان اردبیل همچنین درباره اتفاقات شاخص حوزه کاهش جمعیت کیفری در زندانهای این استان گفت: در دوره جدید مدیریت سازمان زندانها با توجه به رویکرد نهاد قوه در بحث کاهش جمعیت کیفری شاهد تحولات چشمگیری در زندانهای استان بودیم البته بخش اعظم این کار بر دوش مقامات قضائی بود که اهتمام ویژهای به صدور مجازاتهای جایگزین حبس مانند پابند الکترونیکی داشتند. هماکنون استان اردبیل در شاخص استفاده از پابند الکترونیکی رتبه اول کشوری را دارد.
وی ادامه داد: مؤلفه دیگری که در کاهش جمعیت کیفری زندانها دخیل است، بازدیدها و پایشهای مستمر قضات از داخل زندانها و گفتگو با زندانیان محسوب میشود که در سال گذشته بیش از ۲۰۰۰ مورد بازدید حضوری و ۲۵۰۰ مورد دیدار از طریق سامانه دادرسی الکترونیکی صورت گرفته که برکات و ثمرات خوبی به همراه داشته و زندانیان واجد شرایط توانستند به راحتی از حداکثر ظرفیتهای تأسیسات حقوقی بهرهمند شوند. هماکنون با تقویت سامانه دادرسی الکترونیکی در داخل زندانهای استان قریب ۹۰ درصد از دادرسیها از طریق این سامانه انجام میپذیرد.
بالغ بر ۲ هزار مددجو با ارفاقات قانونی از حبس رهایی یافتند
امجدی افزود: در سال گذشته بیش از ۲ هزار نفر از مددجویان توانستند با ارفاقات قانونی متعدد از حبس رهایی یابند. همچنین با مشارکت شوراهای حل اختلاف مستقر در زندانها، رضایت ۷ نفر محکوم به قصاص نیز اخذ شد.
مدیرکل زندانهای استان اردبیل در پایان گفت: خوشبختانه در دوره ریاست محمدی بر سازمان زندانها، طرحهای جدید، هوشمندانه و بدیعی در دوران تحول به زندانهای سراسر کشور ابلاغ شده و طرحهایی ساختارشکنانه در جهت دوری از روزمرگی و برنامههایی روشنگرانه در جهت تنویر افکار عمومی و تغییر دیدگاهها نسبت به زندان و زندانی شکل گرفته است که امیدواریم بتوانیم در راستای هدف اصلی سازمان یعنی اصلاح و تربیت و فراهم نمودن بستر بازگشت سالم و عزتمندانه مددجویان به جامعه گام جدی برداریم.
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