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۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۱۷

نقل و انتقالات لیگ برتر؛

مدافع استقلال رسما به سپاهان پیوست

مدافع استقلال رسما به سپاهان پیوست

مدافع تیم فوتبال استقلال با عقد قراردادی سه ساله رسما به تیم سپاهان پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دانشگر مدافع تیم استقلال با عقد قراردادی سه ساله رسماً به تیم سپاهان پیوست.

انتقال این مدافع ۲۸ ساله را شاید بتوان یکی از جریان‌سازترین انتقالات این فصل فوتبال ایران دانست؛ چون درست در روزهایی که مدیریت باشگاه استقلال به دلیل عدم حضور در بازار نقل و انتقالات از سوی هواداران این تیم تحت فشار قرار داشت، این مدافع باتجربه هم از استقلال جدا شد.

سپاهان قبل از آنکه با محمد دانشگر قرارداد منعقد کند، قرارداد محمد نژاد مهدی یکی از مدافعان میانی تیمش را هم برای مدت دو فصل تمدید کرد.

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کد مطلب 5524875

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