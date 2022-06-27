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۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۵۸

سه انتصاب جدید در فدراسیون وزنه‌برداری/سلیمی و باقری واردگود شدند

سه انتصاب جدید در فدراسیون وزنه‌برداری/سلیمی و باقری واردگود شدند

سرپرست فدراسیون وزنه برداری در نخستین گام مدیریتی خود بهداد سلیمی و کوروش باقری را به عنوان نایب رئیس فدراسیون و مدیرفنی تیم ملی منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته پس از ابطال انتخابات فدراسیون وزنه برداری، علی مرادی از ریاست فدراسیون برکنار و سجاد انوشیروانی با حکم وزارت ورزش به عنوان سرپرست منصوب شد.

در همین راستا سجاد انوشیروانی در نخستین گام تغییرات اساسی در بدنه مدیریتی فدراسیون و تیم‌های ملی، تکلیف پست‌های سرپرست دبیری و نایب رئیسی و مدیر تیم‌های ملی فدراسیون را روشن کرد.

بدین ترتیب بهداد سلیمی قهرمان سابق جهان و المپیک با حکم انوشیروانی، به سمت نایب رئیسی فدراسیون منصوب شد و حسین مقامی هم سمت سرپرست دبیری فدراسیون را برعهده گرفت.

همچنین کوروش باقری سرمربی اسبق ایران نیز به عنوان مدیر تیم‌های ملی منصوب شد.

کد مطلب 5524943

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