به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته پس از ابطال انتخابات فدراسیون وزنه برداری، علی مرادی از ریاست فدراسیون برکنار و سجاد انوشیروانی با حکم وزارت ورزش به عنوان سرپرست منصوب شد.
در همین راستا سجاد انوشیروانی در نخستین گام تغییرات اساسی در بدنه مدیریتی فدراسیون و تیمهای ملی، تکلیف پستهای سرپرست دبیری و نایب رئیسی و مدیر تیمهای ملی فدراسیون را روشن کرد.
بدین ترتیب بهداد سلیمی قهرمان سابق جهان و المپیک با حکم انوشیروانی، به سمت نایب رئیسی فدراسیون منصوب شد و حسین مقامی هم سمت سرپرست دبیری فدراسیون را برعهده گرفت.
همچنین کوروش باقری سرمربی اسبق ایران نیز به عنوان مدیر تیمهای ملی منصوب شد.
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