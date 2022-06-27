به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته پس از ابطال انتخابات فدراسیون وزنه برداری، علی مرادی از ریاست فدراسیون برکنار و سجاد انوشیروانی با حکم وزارت ورزش به عنوان سرپرست منصوب شد.

در همین راستا سجاد انوشیروانی در نخستین گام تغییرات اساسی در بدنه مدیریتی فدراسیون و تیم‌های ملی، تکلیف پست‌های سرپرست دبیری و نایب رئیسی و مدیر تیم‌های ملی فدراسیون را روشن کرد.

بدین ترتیب بهداد سلیمی قهرمان سابق جهان و المپیک با حکم انوشیروانی، به سمت نایب رئیسی فدراسیون منصوب شد و حسین مقامی هم سمت سرپرست دبیری فدراسیون را برعهده گرفت.

همچنین کوروش باقری سرمربی اسبق ایران نیز به عنوان مدیر تیم‌های ملی منصوب شد.