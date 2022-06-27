تجارت غیرنفتی ۸۹۷ میلیون دلاری ایران با کشورهای حاشیه خزر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سید روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک در تشریح تجارت غیرنفتی کشور به کشورهای حاشیه دریای مازندران، اظهار داشت: از مجموع تجارت ۹۰۰ میلیون دلاری با چهار کشور حاشیه خزر، سهم صادرات ۶۴۶ هزار و ۳۶۴ تن کالا به ارزش ۲۶۳ میلیون و ۱۹ هزار و ۴۴۰ دلار بوده است که با وجود کاهش ۱۴ درصدی در وزن با افزایش ۱۷ درصدی در ارزش کالای صادراتی نسبت به دو ماهه ۱۴۰۰ همراه بوده است.

وی افزود: سهم واردات هم ۵۵۴ هزار و ۵۷۶ تن کالا به ارزش ۶۳۴ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۸۳۱ دلار بود که ۶۲ درصد در وزن و ۴۹ درصد در ارزش افزایش داشته است.

سخنگوی گمرک در خصوص میزان صادرات به چهار کشور حاشیه خزر توضیح داد: کشور آذربایجان با خرید ۱۲۱ هزار و ۳۳۸ تن کالای ایرانی به ارزش ۱۱۴ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۶۵۳ دلار با وجود کاهش ۱۰ درصدی در وزن، ۱۰۴ درصد در ارزش رشد داشته و اولین مقصد کالای صادراتی ایران در حاشیه کشورهای خزری بود، روسیه با ۱۹۸ هزار و ۶۶۳ تن کالا به ارزش ۶۸ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۳۷۲ دلار و با کاهش ۱۲ درصدی و ۲۹ درصدی در وزن و ارزش در جایگاه دوم، ترکمنستان نیز با خرید ۲۳۲ هزار و ۳۵۹ تن کالا با ارزش ۵۸ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۷۸۲ دلار با کاهش ۲۰ درصدی در وزن و رشد ۳۳ درصدی در ارزش در جایگاه سوم و قزاقستان با خرید ۹۴ هزار و سه تن کالا از ایران در دو ماهه اول سال به ارزش ۲۰ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۶۳۳ دلار و با کاهش ۵ درصدی در وزن و ۲۴ درصدی در ارزش در جایگاه چهارم صادرات ایران به کشورهای خزری قرار دارد.

لطیفی در خصوص میزان واردات ایران از کشورهای حاشیه خزر گفت: در واردات هم روسیه با فروش ۴۴۳ هزار و ۶۸۱ تن کالا به ارزش ۳۱۹ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۹۱۱ دلار با رشد ۴۵ درصدی در وزن و ۷۳ درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه، اولین مبدا فروش کالا به ایران در بین همسایگان ایران در دریای مازندران بود.

سخنگوی گمرک افزود: پس از روسیه، قزاقستان با فروش ۹۳ هزار و ۵۹۷ تن کالا به ارزش ۳۹ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۹۵ دلار و رشد ۲۵۳ درصدی در وزن و ۲۸۵ درصدی در ارزش قرار دارد و آذربایجان با فروش ۴ هزار و ۸۶۴ تن کالا به ارزش ۴ میلیون و ۲۹۴ هزار و ۲۵ دلار با رشد ۱۹۱ درصدی در وزن و ارزش، نسبت به مدت مشابه قرار گرفته و نهایتاً ترکمنستان با فروش ۱۲ هزار و ۴۳۳ تن کالا به ارزش ۵ میلیون و ۲۶۴ هزار و ۶۶۰ دلار و رشد ۸۰ درصدی در وزن و ۲۱ درصدی در ارزش در جایگاه چهارم واردات ایران از کشورهای حاشیه خزر قرار دارد.