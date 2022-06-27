کارسازی برای ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکن در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در نشست هم اندیشی با نخبگان علمی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی و معتمدین و موثرین منطقه ۸ که عصر امروز دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ برگزار شد، ضمن تسلیت سالروز شهادت شهید بهشتی و یارانش اظهار کرد: تهران بزرگترین کلانشهر غرب آسیا است که ۲۶۴ سال از پایتخت بودن آن می‌گذرد؛ شهری که علیرغم ظرفیت‌ها، مشکلات متعدد و یک برهم انباشتگی از معایب و نواقص را در خود دارد.

وی افزود: تهران غیر از هویت پایتختی هویت دیگری ندارد و از بعد عدالت محوری فاصله بین شمال و جنوب آن بسیار زیاد است؛ لذا این برهم انباشتگی مشکلات، راه برون رفت دارد و باید این گره کور را باز کنیم و دست توانمندی که می‌تواند این گره را باز کند مردم بوده و نخبگان، محور و پیشتاز این حرکت هستند.

زاکانی ادامه داد: اگر شهر، شهروند و مدیریت شهری را تجسم کنیم، با شهری مواجهیم که در بخش‌های جدی آن، فرسودگی وجود دارد و همراه با پیشرفت‌ها، خلاءها و نیازهایی دارد که نیازمند یک تحول است و این تحول مگر با کمک شهروندان و نخبگان و مدیریت شهری رقم نمی‌خورد. باید این اعتماد آنچنان فراهم شود که مردم محور تحول قرار گیرند.

شهردار تهران بیان کرد: تلاش می‌کنیم شهرداری از یک نهاد خدماتی صرف به یک نهاد خدمتگزار اجتماعی تبدیل شود و در خدمت به مردم میدان را برای آنها باز کند؛ طرح‌ها و ایده‌هایی در این زمینه وجود دارد و به دنبال این تحول هستیم.

وی با بیان اینکه یکی از معضلات بی مسکنی و بد مسکنی است که بیشترین فشار از این زاویه به مردم تحمیل می‌شود، اضافه کرد: تهران ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در شب ساکن دارد و وقتی این جمعیت را در بعد خانوار که ۲.۹ است تقسیم کنید، در می‌یابید که تهران به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار خانه نیاز دارد و امروز تهران یک میلیون خانه کم دارد و کسی که حقوق می‌گیرد باید ۶۵ درصد حقوق خود را برای بحث مسکن هزینه کند و ۶۶ سال طول می‌کشد یک فرد صاحب خانه شود.

زاکانی عنوان کرد: تا امروز شهرداری پروانه صادر می‌کرد و سازندگان می‌ساختند اما ماه‌ها است که تصمیم گرفتیم طبق بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به ساخت خانه‌های استطاعت پذیر و خانه دار شدن مردم کمک کنیم و در قرارگاه مسکن بنا شد ۱۸۰ هزار واحد را برای مردم کارسازی کنیم.

شهردار تهران یادآور شد: تلاش ما این است که با تسهیل در صدور پروانه و فراتر از آن فراهم کردن شرایط برای مشارکت مردم و به میدان آوردن امکانات توسط آنها، به خانه دار شدن‌شان کمک کنیم؛ همچنین شهرداری تلاش می‌کند بازار اجاره را در دست بگیرد تا شرایط اجاره داری را که ۵۱ درصد مردم شهر با آن درگیر هستند، بهبود ببخشد و تا ظرف ۶ تا ۷ سال آینده کمبودهای حوزه مسکن را جبران کنیم و در فاز مثبت قرار بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: در ترافیک و حمل و نقل عمومی تلاش می‌کنیم با بارگذاری بر محور ۳۲۵ ایستگاه مترو که ۱۴۳ ایستگاه آن در حال حاضر فعال است، هم هویت، معماری و ایمنی شهر و در کنار آن مسکن مردم را تأمین کنیم و هم یک بازطراحی امکانات موجود در موضوعات مختلف برای تهران داشته باشیم و با استفاده از این اقتضائات و امکانات، مترو را به سرعت تکمیل کنیم.

زاکانی گفت: طبق برنامه گذشته، متروی تهران باید تا ۱۹ سال آینده تکمیل می‌شد اما در این دوره این زمان ۵ ساله است چرا که مشکل اصلی تأمین اعتبار بود که امروز بر اساس توسعه بر محور ایستگاه‌ها این مشکل حل خواهد شد.

افتتاح بزرگترین مجتمع ایستگاهی غرب تهران در هفته آینده

شهردار تهران افزود: در برنامه کلان ۱۰ میلیون سفر سهم مترو است اما امروز این عدد ۱.۵ میلیون نفر است و تکمیل مترو می‌تواند بار اصلی را به زیر زمین منتقل کند؛ بر اساس همین اقدامات در نیمه دوم امسال ۱۲ ایستگاه مترو افتتاح می‌شود و بزرگترین مجتمع ایستگاهی غرب تهران را در هفته آینده افتتاح می‌کنیم؛ در کنار آن ظرفیت‌های اتوبوسرانی را فعال خواهیم کرد و امسال با افرایش ۱۵۰ درصدی تعداد اتوبوس‌ها از حدود دو هزار دستگاه به ۵ هزار دستگاه می‌رسد و برنامه ریزی این کار انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در کنار این مسائل، تهران ظرفیت‌های بالای علمی و دانشی دارد، بیان کرد: باید مسیری را دنبال کنیم که به هویت فناورانه تهران بینجامد، بر همین اساس در نیمه دوم این ماه بوستان گفتگو به نمایشگاه دائمی فناوری تبدیل خواهد شد تا به کمک ظرفیت‌های این حوزه بیاید.

زاکانی با اشاره به مهاجرت جوانان و نخبگان از کشور تاکید کرد: بالطبع ما در مقابل جوانی که احساس می‌کند کاری از دست او ساخته نیست و باید مهاجرت کند خودمان را مسئول می‌دانیم تا زمینه کار و شرایط او را فراهم و تسهیل کنیم تا در کشور خود بماند.

شهردار تهران عنوان کرد: فردا آغاز سلسله مسابقات ورزشی را داریم که رقابت در آن از درون محلات و مناطق شکل می‌گیرد؛ ایده‌ای که از طرف تهران شکل گرفت و دیگر شهرهای کشور نیز آن را اجرا می‌کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شهرداری توضیح داد: در این مسیر امکان و اقتضائات مدیریت شهری به اندازه نیاز شهر نیست و راهی وجود ندارد جز اینکه مردم به میدان بیایند و نخبگان پرچم این تحول را در دست گیرند؛ امیدواریم بتوانیم با هم تشریک مساعی داشته باشیم و یک کار مشترک را آغاز کنیم؛ منطقه ۸ ویژگی‌های خاصی دارد و محیط متنوعی فراهم شده که از ادیان و سلایق و ظرفیت‌های گوناگون برخوردار است و امیدواریم استفاده مناسبی از این ظرفیت‌ها داشته باشیم.

زاکانی با بیان اینکه امیدواریم تهران را در یک چشم انداز ۱۰ ساله با یک هویت جدیدی تجربه کنیم و با کمک و میدان داری شما این مسیر را بپیماییم، افزود: در مجموعه مدیریت شهری در هر موضوعی که مبتلابه ما است، خودمان را حاشیه نشین ندیدیم و خودمان را مسئول می‌دانیم؛ تهران علیرغم مشکلات بن بست ندارد و باید دست به دست دهیم تا از وضعیت موجود خارج شویم.

به گفته وی؛ سالیان سال است که در کنار مسیحیان زندگی می‌کنیم و این مسأله پیام مهمی دارد.

شهردار تهران درباره سخنان یکی از نخبگان درباره صنایع دستی توضیح داد: در این حوزه برنامه ریزی کردیم تا صنایع دستی را گسترش دهیم و طی فرایندی با آموزش دائم، ضمن فعالیت افراد این حوزه، ظرفیت برای عرضه محصولات آنها در جامعه نیز فراهم شود.

وی در توضیح مسائل مطرح شده یکی از مسئولین مجمع خیرین منطقه درباره کمک شهرداری به خیرین گفت: می‌توانیم از طرف شهرداری زمین و پروانه بدهیم تا مجموعه‌های خیرین بتوانند ساخت و ساز کنند و آنها را در اختیار نیازمندان قرار دهند.

زاکانی در پاسخ به یکی از ورزشکاران در خصوص مجموعه‌های ورزشی شهرداری تهران تصریح کرد: نگاه درآمدی به امکانات زیرساختی شهرداری نداریم و نگاه خدماتی داریم و رویکرد درآمدی از سال گذشته تغییر کرده و در حال دنبال کردن زیرساخت‌های این کار هستیم تا مجموعه‌ها را در اختیار مناطق قرار دهیم و طمع عایدی از این مجموعه‌ها نداشته باشیم تا ماحصل آن کاهش شهریه‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت ورزشی شهروندان باشد؛ ضمن اینکه تلاش می‌کنیم تهران در کنار هویت فناورانه، هنری و ادبی، هویت ورزشی نیز کسب کند و برای آن به دنبال سرمایه گذاری هستیم.

شهردار تهران در توضیح موضوع آسیب‌های اجتماعی با بیان اینکه در شهر برخی معضلات مانند استخوان لای زخم است که باید حل شوند، عنوان کرد: برای مثال در مساله معتادان متجاهر هفته‌های آینده حدود دو هزار تخت را برای معتادان متجاهر افتتاح می‌کنیم و با کمک همه دستگاه‌ها تلاش می‌کنیم تا در ماه‌های آینده پرونده این موضوع بسته شود؛ همچنین کار جدی ما درباره کودکان کار شروع شده و سعی می‌کنیم جایگاه‌هایی برای آموزش و کار آنها داشته باشیم و آنها را از این وضعیت نجات دهیم.

وی در خصوص نمایشگاه شهر آفتاب نیز یادآور شد: شهر آفتاب وارد فاز جدیدی شده و بازسازی زیرساخت‌های آن شروع شده تا حدود دو برابر فضای نمایشگاهی موجود، یعنی فضایی بالغ بر ۱۰۰ هزار متر در آن داشته باشیم و از برنامه‌های شما نخبگان درباره شهر آفتاب نیز استقبال می‌کنیم.

زاکانی در توضیح صحبت‌های یکی از نخبگان درباره زنان سرپرست خانوار تاکید کرد: مجموعه خواهران ما در شهرداری، برای آموزش و توسعه زیرساخت‌ها برای فعالیت و عرضه محصولات زنان سرپرست خانوار در حال فعالیت مستمر هستند.