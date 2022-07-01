به گزارش خبرنگار مهر، رامین صادقی همزمان با روز گرامیداشت صنعت و معدن پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهر اردبیل اظهار کرد: اول تیر روز اصناف و دهم تیرماه روز صنعت و معدن است که این دهه را به نام تولید و تجارت نامگذاری کرده اند.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر استان نوپای اردبیل در مسیر صنعتی شدن گام‌های جدی برداشته است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک هزار و ۱۷۰ واحد صنعتی و تولیدی پروانه بهره برداری گرفته اند که این تعداد واحد صنعتی فرصت اشتغال مناسبی را برای جوانان و فارغ التحصیلان جویای کار مهیا کرده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل افزود: ۲۷۰ واحد صنعتی و تولیدی در سطح استان به عنوان طرح‌های پیشران در حال اجرا هستند که در دو سال آینده با تأمین اعتبار و همراهی بخش خصوصی این واحدها به بهره برداری خواهند رسید.

صادقی بیان کرد: استان اردبیل در برخی از بخش‌های صنعتی قطب کشوری محسوب می‌شود که از جمله آن تولید شیرآلات بهداشتی با ظرفیت ۳ میلیون عدد انواع شیرآلات است که در گرمی تولید شده و روانه بازار مصرف می‌شود.

وی تصریح کرد: ۴۰ درصد ام دی اف کشور در این استان تولید شده و با برند شاخص به کشورهای همسایه به ویژه ترکیه صادر می‌شود.

تولید توپ‌های جام جهانی در اردبیل

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از تولید اسباب بازی و توپ ورزشی در استان اردبیل خبر داد و گفت: برای جام جهانی قطر توپ مورد نیاز مسابقات در این استان تولید می‌شود که این افتخاری برای خطه اردبیل است.

صادقی به فعالیت کارخانه کامیون سازی و اتوبوس سازی در مشگین شهر و اردبیل اشاره و اظهار کرد: با همکاری وزارت کشور و شهرداری‌ها ثبت سفارش برای کامیون و اتوبوس انجام شده است.

وی در مورد واحدهای راکد و نیمه فعال نیز خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته ۵۸ واحد تولیدی و صنعتی راکد با حمایت مسئولان استان به چرخه تولید بازگشته اند و در کنار آن توزیع متوازن صنعت را در شهرستان‌های مختلف این استان شاهد هستیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل پارس آباد را مرکز توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، گرمی را قطب تولید شیرآلات بهداشتی، نیر را قطب تولید آب‌های معدنی، مشگین شهر را قطب صنایع باغی، نمین را قطب صنایع چوب و خلخال را قطب معدن استان اعلام کرد و گفت: در کنار حمایت از معادن شن و ماسه و مصالح ساختمانی از معادن باارزش افزوده اقتصادی مس و مولیبدن در سطح استان حمایت می‌کنیم.

صادقی به پنج محدوده معدنی در مشگین شهر، خلخال، کوثر و نیر اشاره و تصریح کرد: مجوز بهره برداری از این معادن صادر شده و حتی در مشگین شهر راه اندازی صنایع تبدیلی معدنی را شاهد هستیم.

وی افزود: امیدواریم با ممنوعیت خروج مواد معدنی خام از استان معدن مس و مولیبدن در استان ارزش افزوده بیشتری را نصیب استان کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: براساس آخرین آمار سهم صنعت در اشتغال استان به ۲۹ درصد رسیده و در کنار آن در حوزه صادرات محصولات صنعتی نیز تحول عظیمی را شاهد هستیم.

صادقی اضافه کرد: ۶۰ درصد صادرات استان را محصولات صنعتی به ویژه میلگرد، شمش فولاد، محصولات پلاستیکی و ام دی اف تشکیل می‌دهد که صادرات این محصولات همچنان با قوت ادامه دارد.

وی جهش دو برابری صادرات از گمرکات استان را یادآور شد و بیان کرد: ۵۱۶ میلیون دلار ارزش صادرات محصولات متنوع استان است که از گمرکات استان به کشورهای مختلف صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در پایان به نامگذاری سال ۱۴۰۱ به نام تولید، اشتغال و دانش بنیان اشاره کرد و گفت: در کنار حمایت از ۷ واحد دانش بنیان تلاش ما بر این است تا فعالیت‌ها در این حوزه و تقویت زنجیره تولید را در ابعاد مختلف شاهد باشیم.