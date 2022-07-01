به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید امیر محمدی‌پور ظهر امروز جمعه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) اظهار کرد: مسئولان رده بالای نظام، صدای بیکاری جوانان شهرستان بندر ماهشهر را با وجود صنایع عظیم پتروشیمی بشنوند.

وی ادامه داد: بندر ماهشهر قلب تپنده اقتصاد کشور است و درآمد حاصل از نفت و صنایع پتروشیمی آن می‌تواند کل کشور را مدیریت کند.

خطیب جمعه بندر ماهشهر اضافه کرد: اما جوانان این شهرستان به دلیل بیکاری از فقر رنج می‌برند و امید داشتند که در دولت مردمی و انقلابی با تغییراتی که در مدیریت‌ها انجام شد، نسبت به استخدام نیروهای بومی و تغییر وضعیت نیروهای پروژه‌ای اقدامات خوبی انجام شود ولی هنوز اقدام تأثیرگذاری انجام نشده است.

محمدی‌پور افزود: پدرها، مادرها و جوانانی که در پروژه صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر مشغول به کار بوده‌اند با پایان پروژه برای استخدام نشدن فرزندانشان در صنایع اشک می‌ریزند.

وی بیان کرد: آن‌ها استخدام بدون ضابطه نفرات را به چشم خود می‌بینند و مشکل اصلی را مقدم بودن روابط بر ضوابط اعلام می‌کنند.

امام جمعه بندر ماهشهر تاکید کرد: صدای مردم باید شنیده شود چون انقلاب متعلق به همه‌ی مردم است و از مسئولین شهری و استانی و کشوری می‌خواهیم صدای این جوانان را بشنوند و درک کنند که شرمندگی در برابر خانواده برای یک مرد چقدر کشنده است.