فهرست بدهکاران کلان بانک صنعت و معدن اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک صنعت و معدن، در راستای اجرای قوانین جاری کشور و دستور ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اعلام اسامی بدهکاران کلان بانکی، بانک صنعت و معدن فهرست بخشی از بدهکاران دارای بدهی مطالبات مشکوک‌الوصول این بانک تا پایان خرداد ۱۴۰۱ را به شرح زیر اعلام کرد:

فهرست بدهکاران کلان تا پایان خرداد ۱۴۰۱

بر اساس اطلاعات این فهرست «صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» با مانده مطالبات بیش از ۱۲ هزار ۶۰۰ میلیارد تومان بزرگ ترین بدهکار این بانک است.