  1. سلامت
  2. درمان
۱۰ تیر ۱۴۰۱، ۲۳:۵۸

معاون درمان وزارت بهداشت مطرح کرد؛

علت افزایش آمار کرونا در هفته گذشته/ میزان ذخیره واکسن

علت افزایش آمار کرونا در هفته گذشته/ میزان ذخیره واکسن

معاون درمان وزارت بهداشت، به تشریح وضعیت پاندمی کرونا در کشور پرداخت و در خصوص روند صعودی موارد ابتلا در هفته گذشته، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی، در گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما، گفت: در حال حاضر ویروس کرونا از بین نرفته و مردم نباید ساده انگاری کنند.

وی افزود: در حال حاضر با وجود ایمنی در بیشتر کشورها شرایط کرونا مطلوب نبوده ولی در ایران شرایط مناسب است‌. یکشنبه هفته گذشته میزان افزایش مراجعه به پنج هزار نفر رسیده که امروز این آمار کاهش پیدا کرده است و میزان بستری به ۳۵٠ عدد در روز رسیده است.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: علت افزایش میزان مبتلایان این است که بیماری در کشورهای همجوار بیشتر است و میزان انجام تست‌ها در ایران بیشتر شده و به همین علت تعداد موارد شناسایی افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: میزان جواب کاذب هم در تست‌ها افزایش داشته و به همین دلیل آمار کرونا در این هفته زیاد شده بود و شرایط به نظر نمی‌رسد خطرناک و باعث نگرانی باشد.

کریمی گفت: تا کنون ۱۵٠ میلیون دوز واکسن تزریق شده که ۶۴ میلیون یک دوز، ۵۷ میلیون دو دوز و ۲۸ میلیون نفر سه نوبت واکسن کرونا را تزریق کرده اند و امروز بهترین زمان برای تکمیل واکسیناسیون است.

وی افزود: بعد از گذشت ۶ ماه ایمنی افت پیدا می‌کند. در ماه‌های آینده تجمعاتی مانند بازگشت حجاح و بازگشایی مدارس و مراسم‌های مذهبی را شاهد خواهیم بود و باید تا زمان فروکش کردن بیماری، واکسیناسیون کرونا انجام شود.

معاون درمان وزارت بهداشت، میزان ذخیره واکسن کرونا در کشور را ۵۰ میلیون دوز اعلام کرد و گفت: واکسن‌های تولید داخل، طبق قرارداد از آنها خریداری خواهد شد و مجوز صادرات برای تولید کنندگان داخلی نیز صادر شده است.

کد مطلب 5528095

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۳:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
      2 0
      پاسخ
      علت شروع فصل تابستان وبیرون ریختن مردم بدون ماسک در همه جاست ربطی به واکسن وهمسایه ها ندارد 3 تا تابستون ملت ایران با مسافرت وعروسی ودریا و...بدون ماسک کرونا را بالا بردندتو خیابون میلیونی در هم میلولند یک ماه امتحان وکنکور امار را پایین اورده بود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها