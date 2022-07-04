ارائه خدمات درمانی هلال احمر به بیش از ۶۷۰ بیمار در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مجیدرضا لطیفی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جمعیت هلال‌احمر در راستای مواد دو و سه قانون اساسنامه خود یعنی تسکین آلام‌بشری و حمایت از سلامت و زندگی انسان‌ها در این عرصه حضور پیدا کرده و به ارائه فعالیت‌های درمانی می پردازد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در سه ماهه نخست سال جاری بیان کرد: طی این مدت ۲۸۲ بیمار اعم از زن و مرد برای دریافت خدمات فیزیوتراپی به این مرکز مراجعه داشته اند.

لطیفی ادامه داد: مرکز فیزیوتراپی جمعیت هلال‌احمر طرف قرارداد تمامی بیمه‌ها بوده و با حداقل تعرفه هر روزه در دو شیفت صبح و عصر در دو واحد مستقل خواهران و برادران آماده پذیرش بیماران است.

وی از ارائه خدمات ارتوپدی به ۶۲ بیمار خبر داد و گفت: همچنین طی این مدت به ۱۷۳ مراجعه کننده خدمات کار درمانی ارائه شده است.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی هلال احمر خراسان جنوبی افزود: در بخش کاردرمانی با بازتوانی فرد برای داشتن زندگی مستقل و بدون نیاز به اطرافیان به درمان بیماران کمک می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱۶۰ بیمار هم در سه ماهه نخست سال جاری از خدمات گفتار درمانی هلال احمر بهره مند شدند، افزود: جمعیت هلال احمر در خدمت به نیازمندان و کاهش آلام بشری از هیچ تلاشی دریغ نمی کند.

لطیفی ادامه داد: طی این مدت واکسیناسیون زائرین بیت الله الحرام در مراکز هلال احمر استان و شهرستان‌ها نیز انجام شده است.