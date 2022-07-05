به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی پور در خصوص آخرین وضعیت امدادرسانی به مناطق زلزله زده گفت: تاکنون ۸۸۷ دستگاه چادر امدادی، ۱۳۵۶ تخته موکت، هزار قرص نان، ۲ هزار و ۷۱۷ بسته غذایی، ۶ هزار و ۱۲۶ بطری آب معدنی و ۲ هزار قوطی کنسرو برنج بین آسیب دیدگان زمین لرزه توزیع شده است.

وی افزود: از لحظه وقوع زمین لرزه تا به امروز ۳۰ منطقه روستایی و شهری شامل کوشک، کنخ، برکه سفلین، سایه خوش، گاومیری، چاه دراز، تنگ سیم، دوآب، باسعیدو، کنار سیاه، دولاب، چاه شرقی، گوران، دور بینی، کانی، لافت، حشم حودو، دژکان، کلاتو، حنادان، تنب گرو، نرمستان، چاه دیگی، دم گز و بنو مورد ارزیابی و پایش دقیق قرار گرفته است تا میزان خسارت‌ها برآورد شود و به متاثرین احتمالی از زمین لرزه در حوزه مختلف کمک رسانی شود.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال‌احمر در جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: در این حادثه، خانه‌های هلال جمعیت نیز وارد عرصه شده و امدادرسانی‌های لازم را انجام داده‌اند و با تمام توان توزیع اقلام را در دستور کار دارند. تخریب منازل روستایی بیشتر در مناطق نزدیک به کانون زلزله شامل روستای سایه خوش، دژکان، دوآب، کنخ، نرمستان و کوشک بوده و ۱۰ نیروی تیم‌های سحر نیز در مناطق زلزله زده مستقر شده وو خدمات حمایت‌های روانی از حادثه‌دیدگان را ارائه می‌دهند.

ولی پور تصریح کرد: تا امروز، یک هزار و ۸۸۷ خانوار که شامل ۷ هزار و ۵۴۸ نفر می‌شدند در محل‌های معین اسکان اضطراری داده شده و تمامی اقلام مورد نیاز در اختیار آنها قرار گرفته است. هلال احمر تا آخرین لحظه در کنار متاثرین از زلزله خواهد بود تا تمامی نیازهای آنها را برطرف کند.