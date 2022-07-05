بازار در مدار بی پولی

به گزارش خبرگزاری مهر معامله‌گران امروز در دو بازار بورس و فرابورس بیش از ۱۰ میلیارد و ۱۱۷ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار را به ارزش ۶۹ هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال معامله کردند.

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با بیش از سه هزار و ۹۱۲ واحد افزایش، در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۱ هزار واحد ایستاد.

شاخص هم‌وزن با ۳۲۳ واحد افزایش به ۴۲۰ هزار و ۹۷۵ واحد و شاخص قیمت با ۱۹۷و احد رشد به ۲۵۶ هزار و ۴۸۵ واحد رسید.

شاخص بازار اول، سه هزار و ۵۴۴ واحد و شاخص بازار دوم، پنج هزار و ۷۷۱ واحد افزایش را ثبت کردند.

امروز در معاملات بورس تهران، بیش از ۶ میلیارد و ۱۳۸ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۳ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال معامله شد.

همچنین فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با یک هزار و ۳۳۳ واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با ۷۶۸ واحد، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) با ۵۷۷ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با ۵۷۱ واحد، پالایش نفت تهران (شتران) با ۵۵۸ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۴۰۴ واحد و پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) با ۳۸۴ واحد با تأثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.

در مقابل نفت بهران (شبهرن) با ۱۹۶ واحد، ایران خودرو (خودرو) با ۱۹۰ واحد، بانک ملت (وبملت) با ۱۸۵ واحد، گروه مپنا (رمپنا) با ۱۷۱ واحد، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با ۱۶۵ واحد، بانک تجارت (وتجارت) با ۱۴۷ واحد و توسعه معادن و فلزات (ومعادن) با ۱۴۶ واحد تأثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.

بر پایه این گزارش، امروز نماد پالایش نفت اصفهان (شپنا)، سیمان آبیک (سآبیک)، پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)، زامیاد (خزامیا) و پالایش نفت تهران (شتران) در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.

گروه خودرو هم در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۹۶۲ میلیون و ۳۹۲ هزار برگه سهم به ارزش سه هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال دادوستد شد.