ضرورت نقش بی بدیل شهرداری ها در توسعه نشاط اجتماعی

مهدی شفیعیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت روز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، گفت: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها منبعث از مشارکت مردم در عرصه خطیر مدیریت شهری و روستایی بوده و نقش این نهادها در امیدآفرینی و توسعه نشاط اجتماعی، در کنار توجه به عمران و آبادانی بی بدیل است.

وی افزود: این نهادها از جمله مهم‌ترین نهادهایی هستند که بر پایه نقش پذیری مردم بنا شده و با اتکا به این ظرفیت مهم در فعالیت‌های مختلف و تنوع در خدمات به منظور ارتقا و سامان‌بخشی وضعیت کالبدی و فیزیکی سکونتگاه‌ها، مدیریت پسماند، بهبود سیما، حفظ پاکیزگی، مدیریت بحران، مدیریت ایمنی و آتش‌نشانی، ارائه برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی با همگرایی بیشتر، کار جهادی و البته تلاش مستمر به منظور خدمتگزاری به مردم پیشقدم و پیشگام بودند.

فرماندار ویژه جهرم ابراز امیدواری کرد که با تلاش و کوشش خالصانه و مجاهدانه و تقویت روحیه خلاقانه و نوآورانه فعالان این عرصه شاهد توسعه کار و اشتغال روستایی، افزایش منابع پایدار، شناسایی و معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های جوامع روستایی و شهری، استفاده از ظرفیت گردشگری، دستیابی به مدیریت شهری بهبودیافته، هدایت، کنترل و توسعه همه جانبه و پایدار شهر و روستا برای ارتقا سطح کیفیت زندگی مردم بیش از پیش باشیم.

وی عنوان کرد: با عزم و اراده جدی و خدمت صادقانه و جهادی همراه با برنامه ریزی و اجرای اقدامات مؤثر برای توسعه عمرانی، حمل و نقل عمومی، فضاهای سبز شهری و روستایی، مدیریت پسماند، تأمین آسایش و رفاه، بسط و تعمیق فرهنگ مشارکتی، تکریم مردم به عنوان ولی نعمتان انقلاب و پاسخگویی سریع و به موقع با هدف ارتقا سطح رضایتمندی شهروندان و دستیابی به شاخصه‌های یک سکونتگاه سالم، زیبا و پویا مسیر توسعه همه جانبه را هموار و فضایی مطلوب و با نشاط را برای زندگی شهروندان فراهم می‌آورد.